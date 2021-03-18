رويترز: مصر طرحت مزايدة على رخصة جديدة لإنتاج السجائر

طرحت الحكومة المصرية مزايدة على رخصة جديدة لإنتاج السجائر ، بما قد يكسر احتكار الشرقية للدخان لصناعة السجائر، وفقا لرويترز.

ونقلت الوكالة عن “وثيقة” للهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الرخصة ستكون لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية.

طلبات بتجميد المزايدة

وفي خطاب إلى رئيس الوزراء بتاريخ 16 مارس الجاري، طلبت أربع شركات تبيع الأدخنة في مصر تجميد المزايدة ودراسة طرح رخص تسمح لجميع الشركات بالتصنيع.

واعترضت الشركات وهي أدخنة النخلة، وبريتش أمريكان توباكو، وإمبريال توباكو، والمنصور الدولية للتوزيع على المزايدة، وطالبت بتعديلها وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

احتكار السجائر

تحتكر الشرقية للدخان صناعة الأدخنة في مصر، وتنتج السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل. وتبلغ الحصة السوقية للشركة حوالي 70%، مقابل نحو 30% للشركات الأجنبية.

وتشترط المزايدة المزمعة مساهمة الشرقية للدخان بنسبة 24% من رأسمال الشركة التي سيؤسسها صاحب العرض الفائز.

وقال مصدر بأحد شركات الأدخنة الأجنبية في مصر لرويترز “تم إبلاغنا بالمزايدة مطلع مارس والتقديم لها سيكون خلال 30 يوما وإرساء الرخصة سيكون في يونيو 2021.”