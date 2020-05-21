رويترز : مصر ستبيع سندات دولارية على 3 شرائح بقيمة 3-4 مليارات دولار

ذكرت وكالة رويترز أن عملية بيع هذه السندات بهذه الشرائح الثلاث من المتوقع أن تغلق في وقت لاحق يوم الأربعاء.

قال مصدران مطلعان لرويترز إن من المتوقع أن تبيع مصر سندات على ثلاث شرائح اليوم الخميس بقيمة تتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار.

بينما كشفت وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية أن مصر قدمت سعرا استرشاديا أوليا لشريحة الأربع سنوات عند نحو 6.25 % وللسندات لأجل 12 عاما عند نحو 8.125 % وللأوراق لأجل 30 عاما عند نحو 9.375 %، بحسب رويترز.

وعينت حكومة مصر بنوك بي.إن.بي.باريبا الفرنسى وسيتي بنك الأمريكى وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد البريطانيين لترتيب سندات.

وذكرت وكالة رويترز أن عملية بيع هذه السندات بهذه الشرائح الثلاث من المتوقع أن تغلق في وقت لاحق يوم الأربعاء.

ويتعرض اقتصاد مصر لضغوط بفعل جائحة فيروس كورونا المستجد، التي تسببت في توقف قطاع السياحة المصدر الرئيسي للإيرادات بالعملة الصعبة.

تأتي الصفقة بعد أن وافق صندوق النقد الدولي في وقت سابق من الشهر الجاري على منح الحكومة المصرية تمويل طارئ.

وقال صندوق النقد بوقت سابق من الشهر الجاري إنه وافق على تمويل بقيمة 2.77 مليار دولار لمصر مواجهة أزمة كورونا.

وأعلنت مصر حتى أمس الأربعاء، عن 14229 حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا ووفاة 680 ضحية.

مصر اتخذت خطوات لاحتواء التفشي

واتخذت الحكومة خطوات لاحتواء التفشي بما في ذلك فرض حظر تجول ليلي وإغلاق المقاهي والمساجد.

ولكن الحكومة المصرية أحجمت عن فرض إجراءات عزل عام كاملة مع سعيها لإبقاء الأنشطة الاقتصادية مفتوحة.

وحصلت الحكومة على هذا الدعم الطارئ من صندوق النقد الدولي للمساعدة في سد عجز في ميزان المدفوعات.

وتجري الحكومة المصرية حاليا محادثات مع صندق النقد الدولى بخصوص قرض طارئ بشروط ميسرة.

ومن ناحية أخرى، قال مجلس الوزراء إن نمو الناتج المحلي الاجمالي بلغ 5 % في الأشهر الثلاثة الأولى هذا العام.

وكانت التوقعات السابقة قبل ظهور وباء فيروس كورونا بارتفاع نمو الناتج المحلي الاجمالي إلى حوالى 5.9 %.

وتتوقع الحكومة أن يهبط نمو الناتج المحلي الاجمالي إلى حوالي واحد بالمئة في الربع الثاني الذي ينتهي آخر يونيو المقبل.

و تحاول مصر التغلب على التداعيات الاقتصادية للجائحة التي تسببت في توقف السياحة وهروب لرؤوس الأموال وتهدد تحويلات العاملين بالخارج.