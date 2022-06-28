رويترز: مصر تمنح «بي.بي» حقوق التنقيب عن الغاز بمنطقة امتياز كينج مريوط البحرية

قالت شركة “بي.بي” البريطانية في بيان اليوم الثلاثاء، إنها فازت بحقوق التنقيب عن الغاز بمنطقة امتياز كينج مريوط البحرية المصرية الواقعة في غرب البحر المتوسط، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف البيان أن مساحة منطقة الامتياز الواقعة داخل منطقة غرب دلتا النيل تبلغ حوالي 2600 كيلومتر مربع وتقع على عمق يتراوح ما بين 500 و2000 متر.

وتمتلك “بي.بي” بالفعل 100% من حقوق التنقيب بمنطقة الامتياز وهو ما يعزز فرص تطوير الاكتشافات الغازية المستقبلية من خلال استخدام البنية التحتية الحالية.

وقال كريم علاء، الرئيس الإقليمى لشمال إفريقيا، إن فوز الشركة بامتياز الكينج مريوط البحرى، الذى سبقه فوزنا بامتياز EGY-MED-E5 مع شركائها في أوائل عام 2022 يدعم بشكل مباشر خططها الطموحة لتنمية منطقة دلتا النيل البحرية عن طريق ربطها بالبنية التحتية والتسهيلات المقامة التابعة لشركة “بى بى”، وذلك لتلبية الطلب المتنامي على الغاز في مصر.

تعد “بي بي” مستثمرا رئيسياً في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط فى إطار الشراكة الفاعلة مع وزارة البترول المصرية التى تمتد لما يقرب من 60 عامًا استثمرت الشركة خلالهم أكثر من 35 مليار دولار كشريك رئيسي وجزء من قطاع الطاقة المصري.