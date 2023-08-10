رويترز: مصر تعتزم طرح أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو الأسبوع المقبل   

يعتزم البنك المركزي المصري عرض أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام وبقيمة 600 مليون يورو يوم الإثنين المقبل 14 أغسطس.

وحسب وكالة رويترز، قال البنك إن المزاد سيُسوى يوم الثلاثاء 15 أغسطس.

والثلاثاء الماضي، باع البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 94.63 مليار جنيه، لآجل 91 و182 و364 يوما، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.