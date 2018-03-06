رويترز: مصر ترفع سعر الدولار إلى 17.5 جنيه في الموازنة المقبلة

خالد بدر الدين:أعلن ثلاثة مسؤولين كبار في الحكومة المصرية لوكالة رويترز اليوم الثلاثاء، أنه تقرر تحديد سعر الدولار عند 17.5 جنيه في موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019 التي تبدأ في أول يوليو بزيادة جنيه ونصف عن السعر فى الموازنة الحالية وسعر برميل البترول عند 65 دولارا.وذكرت وكالة رويترز أن س

خالد بدر الدين:

أعلن ثلاثة مسؤولين كبار في الحكومة المصرية لوكالة رويترز اليوم الثلاثاء، أنه تقرر تحديد سعر الدولار عند 17.5 جنيه في موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019 التي تبدأ في أول يوليو بزيادة جنيه ونصف عن السعر فى الموازنة الحالية وسعر برميل البترول عند 65 دولارا.

وذكرت وكالة رويترز أن سعر الدولار في موازنة السنة المالية الحالية 16 جنيها بينما تباع العملة في البنوك العاملة في مصر حاليا بين 17.64 و17.68 جنيه بينما يبلغ سعر خام القياس العالمي برنت 65.60 دولار للبرميل في الأسواق اليوم الثلاثاء.

وتستهدف مصر الوصول بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5 % في السنة المالية المقبلة وخفض العجز إلى ما بين 8.5 % و8.8 % من الناتج المحلي الإجمالي.