رويترز: مصر تتيح تطعيمًا فوريًا ضد «كوفيد-19» وسط الموجة الرابعة للجائحة

قالت وزارة الصحة إن قرابة 270 من مراكز الشباب تفتح أبوابها الآن أمام المواطنين للحصول على اللقاحات، وهو ما يرفع عدد أماكن التطعيم في أنحاء البلاد إلى 1100 موقع

تتيح مصر في الوقت الراهن التطعيم بلقاحات الوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” بشكل فوري في مراكز الشباب بأنحاء البلاد دون تسجيل مسبق عبر الإنترنت، في خطوة تستهدف تشجيع الناس على التطعيم وتخفيف الضغط على المستشفيات والوحدات الصحية وسط الموجة الرابعة للجائحة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت وزارة الصحة إن قرابة 270 من مراكز الشباب تفتح أبوابها الآن أمام المواطنين للحصول على اللقاحات، وهو ما يرفع عدد أماكن التطعيم في أنحاء البلاد إلى 1100 موقع.

يأتي هذا التحرك في إطار حملة “معًا نطمئن” التي أطلقتها وزارة الصحة منتصف سبتمبر، والتي تتيح للمواطنين التسجيل وتلقي اللقاحات على الفور بعد شكاوى من وجود فارق زمني كبير بين الخطوتين.

وقالت مصر في أغسطس إنها تعتزم تطعيم 4.5 مليون شخص من الموظفين بالدولة ضد “كوفيد-19” في غضون شهرين.

وبموجب هذا البرنامج، سيتم تطعيم جميع العاملين في التعليم قبل الجامعي وموظفي الجامعات وطلاب الجامعات، وهم يزيد مجموعهم على خمسة ملايين شخص، قبل بداية العام الدراسي الجديد في أكتوبر.

وقالت وزارة الصحة إن مراكز الشباب بدأت أمس الاثنين في استقبال طلاب الجامعات الساعين للحصول على التطعيم.

وقالت الممرضة هدى عرفة، في مركز شباب روض الفرج، “التطعيم في مراكز الشباب علي العموم في أي منطقة بيبقى أسهل وأحسن للمواطن، لأن العدد بيبقى أقل وفي نفس الوقت مبيبقاش بقه داخل مستشفى وخايف وقلقان لا، داخل مركز شباب عادي جدا وبياخد تطعيمه زيه زي اللي في الصحة بالضبط أو زي اللي في المراكز الصحية بالضبط”.

وتسلمت مصر لقاحات أسترازينيكا وسينوفارم وسينوفاك وسبوتنيك وجونسون اند جونسون، ومن المتوقع أن تتسلم لقاحات من فايزر ومودرنا.

كما بدأت مصر في إنتاج لقاح سينوفاك محليا.

وقالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد السبت الماضي إن مصر التي يقدر عدد سكانها بأكثر من 100 مليون نسمة، طعّمت 11 مليونا حتى الآن بجرعة واحدة من لقاح مضاد لكورونا في حين تلقى أكثر من خمسة ملايين جرعتين.

وسجلت مصر حتى أمس الاثنين 302327 إصابة بكوفيد-19 بينها 17224 وفاة.

وتتوقع وزارة الصحة أن تكون ذروة الموجة الرابعة لإصابات الجائحة في أكتوبر المقبل.

إصابات كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 232.3 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 13ر6 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، عند الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 232 مليونا و 338 ألفا.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 4 ملايين و 756 ألف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز 6 مليارات و128 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.