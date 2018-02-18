رويترز: مصر تتفق علي توريد 3 شحنات غاز مسال للربع الثاني

رويترز قالت وكالة رويترز - نقلا عن مصدرين في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) - إن مصر اتفقت مع إنجي الفرنسية على توريد 3 شحنات من الغاز الطبيعي المسال في الربع الثاني من 2018. كانت مصادر تجارية قد قالت لرويترز في يناير إن إيجاس رتبت تسلم خمس شحنات من الغاز الطبيعي المسال لصالح مص

رويترز

قالت وكالة رويترز – نقلا عن مصدرين في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) – إن مصر اتفقت مع إنجي الفرنسية على توريد 3 شحنات من الغاز الطبيعي المسال في الربع الثاني من 2018.

كانت مصادر تجارية قد قالت لرويترز في يناير إن إيجاس رتبت تسلم خمس شحنات من الغاز الطبيعي المسال لصالح مصر في الربع الثاني من 2018.

لكن مصدرا في إيجاس قال لرويترز يوم الأحد: ”الاتفاق تم على 3 شحنات فقط خلال الربع الثاني من هذا العام مع شركة إنجي لتوفير احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي“.

ومن المتوقع أن يتقلص احتياج مصر لاستيراد الغاز المسال هذا العام بعد بدء الإنتاج من عدة حقول غاز كبيرة، وتسعى الدولة لوقف الاستيراد بحلول 2019 مع تحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية العام الحالي.