«رويترز»: مصرف لبنان المركزي يعجز عن دعم الوقود والقمح والدواء لـ 3 أشهر مقبلة

البنك المركزي أبلغ الحكومة أنه سيوقف الدعم حينها

قال مصدر لبناني رسمي لوكالة “رويترز” الخميس، أن مصرف لبنان المركزي لا يستطيع مواصلة دعم الوقود والقمح والدواء لأكثر من 3 أشهر مقبلة، في ظل تناقص احتياطيات العملات الأجنبية.

وأضاف المصدر، أن البنك المركزي أبلغ الحكومة أنه سيوقف الدعم حينها لمنع هبوط احتياطيات العملات الأجنبية دون 17.5 مليار دولار.

وقال اقتصاديون للوكالة إن انفجار لبنان، الذي ألحق أضرارا بأجزاء كبيرة من المرافق التجارية لبيروت، قد يفضي إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي حوالي 20 إلى 25% هذا العام، ليتجاوز بكثير توقعا حديثا من صندوق النقد الدولي لتراجع نسبته 12% بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية المتفاقمة.

وكانت أزمة مالية أجبرت لبنان بالفعل على الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد في مايو من العام الحالي بعد أن تخلف عن سداد ديونه بالعملة الصعبة، لكن تلك المحادثات تعثرت في غياب الإصلاحات.

ويقول المحللون إن الانفجار يسلط الضوء على إهمال الإدارة اللبنانية ويفرض مزيدا من الضغوط على الحكومة للتعجيل بالإصلاحات كي تحصل على المساعدة الضرورية لإعادة بناء الاقتصاد.