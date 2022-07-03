«رويترز»: مدن شرق الصين تشدد قيود كورونا بعد ظهور إصابات جديدة

شددت مدن شرق الصين القيود المفروضة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد ” كوفيد-19″ اليوم الأحد مع ظهور مجموعات إصابات جديدة تشكل تهديدا جديدا للانتعاش الاقتصادي في الصين بموجب سياسة الحكومة الصارمة للقضاء على كوفيد.-19، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأوقفت مدينة ووشي، وهي مركز تصنيع في دلتا نهر يانجتسي على الساحل الأوسط، عملياتها في العديد من الأماكن العامة الواقعة تحت الأرض بما في ذلك المتاجر ومحلات السوبر ماركت. وتم تعليق خدمات تناول الطعام في المطاعم، ونصحت الحكومة السكان بالعمل من المنزل.

وحثت سلطات المدينة السكان على عدم مغادرة ووشي إلا للضرورة بعد تسجيل 42 إصابة جديدة بدون أعراض يوم السبت.

وتواصل الصين محاولة القضاء على الإصابات الجديدة في إطار النهج الصارم المتبع في الدولة التي اكتُشف فيها فيروس كورونا لأول مرة أواخر العام 2019.. لكن عمليات الإغلاق والإجراءات الأخرى تسببت في خسائر فادحة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفرضت منطقة سي في إقليم آنهوي إغلاقا على سكانها البالغ عددهم 760 ألف نسمة وعلقت حركة المرور العامة حيث سجلت 288 إصابة يوم السبت. وشكلت آنهوي معظم الإصابات الجديدة في الصين يوم السبت حيث بلغت 61 حالة بأعراض و 231 حالة بلا أعراض.

وقالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الأحد إن بر الصين الرئيسي سجل 473 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت، منها 104 إصابات مصحوبة بأعراض و369 بلا أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق 268 إصابة جديدة منها 72 إصابة مصحوبة بأعراض و196 بلا أعراض.

ولم تسجل البلاد وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى يوم السبت 225851 إصابة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض.

وأظهرت بيانات حكومية أن العاصمة بكين لم تسجل أي حالات محلية جديدة، في حين سجلت مدينة شنغهاي حالتين مصحوبتين بأعراض. ولم تسجل المدينتان أي إصابات مصحوبة بأعراض أو بلا أعراض في اليوم السابق.