رويترز: مجموعة العشرين بصدد الموافقة على فرض 15% كحد أدنى لضرائب الشركات الكبرى

يشمل الاتفاق شركات الانترنت العملاقة مثل "غوغل" و"فيسبوك" و"أمازون" و"أبل" ومايكروسوفت"

كشفت تقارير إعلامية أن دول مجموعة العشرين، التي تضم أكبر 20 اقتصاد في العالم، ستصادق على اتفاق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بوضع حد أدنى عالمي لضرائب الشركات هو 15%.

فرض حد أدنى لضرائب الشركات الكبرى

وقالت وكالة “رويترز” إنها اطلعت على مسودة خاصة بقمة العشرين، التي تنعقد على مدى يومي السبت والأحد، تشير إلى الدول الأعضاء في المجموعة ستصادق على الاتفاق، الذي يمكن أن يدخل حيز التنفيذ في 2023.

وتقول المسودة: “هناك دعوة لوضع إطار عمل شامل بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين لوضع قوانين متعددة الأطراف وخطة مفصلة للتنفيذ”، مشيرة إلى أن هناك رؤية تقول إن الاتفاق العالمي سوف يتم تطبيقه في 2023.

وفي 8 أكتوبر الجاري، وافقت 136 دولة على اتفاق عالمي يقضي بفرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات بحد أدنى 15%.

ويشمل الاتفاق شركات الإنترنت العملاقة مثل “جوجل” و”فيسبوك” و”أمازون” و”أبل” ومايكروسوفت”.

ويعني ذلك أن الشركات متعددة الجنسيات ستكون ملزمة بدفع الحد الأدنى من الضرائب في أي موقع تابع لها حول العالم.

كما يعني أن الشركات الكبرى لن تستطيع الإفلات من الحد الأدنى للضرائب في بلدانها الرئيسية عن طريق تأسيس مكاتب لها في البلدان التي توفر لها ما يعرف بالملاذات الضريبية، في حال تم تطبيقه فعليا.