اقتصاد وأسواق

رويترز: مجموعة العشرين بصدد الموافقة على فرض 15% كحد أدنى لضرائب الشركات الكبرى

يشمل الاتفاق شركات الانترنت العملاقة مثل "غوغل" و"فيسبوك" و"أمازون" و"أبل" ومايكروسوفت"
أيمن عزام 8:10 م, السبت, 30 أكتوبر 21 8:10 م, السبت, 30 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت تقارير إعلامية أن دول مجموعة العشرين، التي تضم أكبر 20 اقتصاد في العالم، ستصادق على اتفاق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بوضع حد أدنى عالمي لضرائب الشركات هو 15%.

فرض حد أدنى لضرائب الشركات الكبرى

وقالت وكالة “رويترز” إنها اطلعت على مسودة  خاصة بقمة العشرين، التي تنعقد على مدى يومي السبت والأحد، تشير إلى الدول الأعضاء في المجموعة ستصادق على الاتفاق، الذي يمكن أن يدخل حيز التنفيذ في 2023.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر 29-10-2021 وعيار 21 يتراجع 4 جنيهات

وتقول المسودة: “هناك دعوة لوضع إطار عمل شامل بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين لوضع قوانين متعددة الأطراف وخطة مفصلة للتنفيذ”، مشيرة إلى أن هناك رؤية تقول إن الاتفاق العالمي سوف يتم تطبيقه في 2023.

وفي 8 أكتوبر الجاري، وافقت 136 دولة على اتفاق عالمي يقضي بفرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات بحد أدنى 15%.

اقرأ أيضا  «التموين»: تنفيذ صومعة بميناء غرب بورسعيد بتكلفة 520 مليون جنيه

ويشمل الاتفاق شركات الإنترنت العملاقة مثل “جوجل” و”فيسبوك” و”أمازون” و”أبل” ومايكروسوفت”.

ويعني ذلك أن الشركات متعددة الجنسيات ستكون ملزمة بدفع الحد الأدنى من الضرائب في أي موقع تابع لها حول العالم.

كما يعني أن الشركات الكبرى لن تستطيع الإفلات من الحد الأدنى للضرائب في بلدانها الرئيسية عن طريق تأسيس مكاتب لها في البلدان التي توفر لها ما يعرف بالملاذات الضريبية،  في حال تم تطبيقه فعليا.

اقرأ أيضا  «الإحصاء» : انطلاق العمل الميداني للمسح الصحي للأسرة المصرية 2021
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

«رابع شحنة».. واشنطن تهدي مصر أكثر من 3 ملايين و634 ألفًا جرعة من لقاح فايزر

المرسي عزت 9:31 م, السبت, 30 أكتوبر 21

الإحصاء : تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة العشرين تسجل 11.6 مليار دولار العام المالي 2019-2020

سمر السيد 8:08 م, السبت, 30 أكتوبر 21

بايدن يطالب بأسواق طاقة تنافسية ومتوازنة في قمة العشرين

أيمن عزام 7:43 م, السبت, 30 أكتوبر 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 30-10-2021.. وثبات عيار 21

عمر سالم 6:32 م, السبت, 30 أكتوبر 21

وزير التعليم العالي يجتمع بقيادات «الصحة» ويؤكد على أولويات العمل

المرسي عزت 4:41 م, السبت, 30 أكتوبر 21

«الزراعة» تختتم دورة «المحاجر البيطرية والقدرات التشخيصية للحماية من الأمراض الوبائية العابرة للحدود»

الصاوي أحمد 4:37 م, السبت, 30 أكتوبر 21