رويترز : كنائس أمريكية تفتح أبوابها في أحد السعف برغم فيروس كورونا

كتب القس كيلى على فيسبوك أن الشيطان يحاول التفريق بيننا وأن يبعدنا عن الصلاة الحماعية لكننا لن نتركه ينتصر

ظلت كنيسة سوليد روك الضخمة القائمة في ضاحية أنيقة هادئة خارج مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو الأمريكية تقيم صلواتها التي يبلغ عدد المشاركين فيها ألف شخص، كما تعتزم الإبقاء على أبوابها مفتوحة في أحد السعف وهو بداية أسبوع مقدس لدى الكنائس المسيحية على الرغم من تحذيرات المسؤولين المحليين وهيئات الإدارة الأمريكية بالالتزام بالحظر والإغلاق منعا لانتشار العدوى من فيروس كورونا المميت.

وطلبت بلدية المنطقة والمسؤولون الصحيون من كنيسة سوليد روك إغلاق أبوابها بلا طائل إلى الآن ورفض قس الكنيسة إغلاقها.

ويتفق مع كنيسة سوليد روك كيلي بيرتون قس كنيسة لون ستار المعمدانية في مدينة لون ستار بولاية تكساس.

وكتب كيلى على فيسبوك”الشيطان يحاول التفريق بيننا وأن يبعدنا عن الصلاة معا لكننا لن نتركه ينتصر“.

وقال توني سبيل قس كنيسة أخرى بولاية لويزيانا في مقابلة مع رويترز نحن نتحدى اللوائح لأن الرب يأمرنا بنشر الإنجيل.

وذكرت وكالة رويترز أن القس تونى تحدى الغلق ويعتزم أداء ثلاث صلوات في كنيسته الضخمة التي يأتي إليها ألف مصل.

وتقع هذه الكنيسة في ضاحية في مدينة باتون روج وأعلنت أنها ستفتح أبوابها في أحد السعف بأداء ثلاث صلوات.

وتحدى القس تونى أوامر الحكومة الأمريكية برغم قيام السلطات المختصة برفع ست مخالفات قانونية ضده بالفعل.

الكنيسة القوة الأخيرة لمقاومة الشيطان برغم فيروس كورونا

وقال تونى إن الكنيسة هي القوة الأخيرة التي تقاوم مناهضة المسيح و دعا المصلين للتجمع بغض النظر عن فيروس كورونا.

ويرى القس تونى وآخرين من زملائه القسس أن أوامر الصحة العامة وتعليمات السلطات تمثل تهديدا للحرية الدينية والحقوق الدستورية.

وتعتقد ساندرا التي تعيش على مسافة كيلومترات قليلة من الكنيسة أعتقد أنهم يجب أن ينفذوا قوانين البلاد مثلما يدعونا الإنجيل.

وتسكن ساندرا في شارع بضاحية أنيقة هادئة خارج سينسيناتي بولاية أوهايو الأمريكية بالقرب من كنيسة سوليد روك.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية فعلت ساندرا كل شيء على النحو الصحيح التزاما منها بقرار الحظر للحد من انتشار فيروس كورونا.

ساندرا التزمت بالحظر للحد من العدوى بالفيروس

وتحصنت ساندرا بالبيت وعملت من مكتب مؤقت بداخله من أجل أن تساعد في وقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولم ترد كنيسة سوليد روك على طلب رويترز الحصول على تعليق منها بخصوص استمرار أداء الصلوات الجماعية.

ولكن الكنيسة قالت في موضع من بيان نشر في موقعها الإلكتروني إنها تتخذ جميع الاحتياطات الضرورية لضمان صحة وسلامة المصلين.

وأضافت أنها قلصت الصلوات المعتادة ولا توجد الأعداد الكبيرة من المصلين في المبنى، لكن أبوابنا مفتوحة وأداء شعائر الدين مستمر.

وستحتفل ملايين الكنائس الأمريكية بأحد السعف من البيوت مطلع الأسبوع بعد أن نقلت الأغلبية الساحقة من الكنائس صلواتها على الإنترنت.

والتزمت معظك الكنائس بلوائح البقاء في البيوت، لكن هناك جيوبا من الكنائس تؤكد على حضور المصلين لأداء الصلوات فيها.

ومن هذه الكنائس سوليد روك من فلوريدا إلى تكساس مرورا بكاليفورنيا والتى ستفتح أبوابها وتدعو المصلين لحضور الصلوات مطلع الأسبوع.