رويترز : قوات أمريكية ستصل إلى مطار كابول الثلاثاء

الولايات المتحدة تنوي إخراج عشرات الآلاف من الأفغان المعرضين للخطر

قال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر إن الولايات المتحدة ستركز على تأمين مطار كابول مع محاولة الناس الفرار من البلاد بعد يوم من استيلاء حركة طالبان على المدينة.

وأشار إلى أن قوات أمريكية إضافية ستصل إلى المطار الثلاثاء.

قوات أمريكية في مطار كابول

وقال مسؤول دفاعي أمريكي لرويترز إن الولايات المتحدة أوقفت مؤقتا جميع رحلات الإجلاء من كابول لإبعاد الناس الذين تجمعوا في المطار لكنه لم يوضح إلى متى سيستمر التوقف.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تنوي إخراج عشرات الآلاف من الأفغان المعرضين للخطر والذين كانوا يعملون لحساب الولايات المتحدة من البلاد وتفكر في إيوائهم مؤقتا في فورت ماكوي بولاية ويسكونسن وفورت بليس بولاية تكساس.

وقال شهود إن خمسة أشخاص قُتلوا في الفوضى التي شهدها مطار كابول يوم الاثنين مع محاولة الناس الفرار بعد سيطرة مسلحي طالبان على العاصمة، وإعلانهم انتهاء الحرب ضد القوات الأجنبية والمحلية.

وقال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي إن الولايات المتحدة تركز بشكل مكثف على تأمين مطار كابول من أجل مواصلة رحلات إجلاء المواطنين الأمريكيين من أفغانستان وكذلك الأفغان الذين عملوا مع الولايات المتحدة على مدار العشرين عاما الماضية وغيرهم من الأفغان المعرضين للخطر.