رويترز: قائمة بأكثر 10 دول في العالم إصابات ووفيات نتيجة كورونا (صور)

99.9% من الحالات التى تعرضت للموت والإصابة خلال العشرة أيام الأخيرة كانت من معظم دول العالم وليست الصين

وضع المحللون فى وكالة رويترز للأنباء قائمة بأكثر 10 دول فى العالم من حيث الإصابات والوفيات التى بلغت جملتها أكثر من 511 ألف وفاة وإصابة منها وفيات تجاوزت 22ألف و100 شخصا بينما تجاوزت الإصابات 489 ألف حالة والناجمة عن فيروس كورونا الذى انتشر فى 201 دولة منها 107 دولة بها وفيات وإصابات وباقى الدول إصابات فقط ولكن 83% من إجمالى الحالات منتشرة فى دول العالم خارج الصين موطن الوباء.

ومازالت الصين تتصدر دول العالم بعدد الإصابات البالغة 81 ألفا و285 حالة وفيات 3287 وحالات الشفاء تجاوزت 74 ألف شخصا.

ولكن إيطاليا تقترب منها بعدد إصابات تجاوزت 74 ألفا و400 وتفوقت عليها بعدد الوفيات التى قفزت إلى 7500 إيطالى.

الولايات المتحدة فى المركز الثالث بعد إيطاليا

جاء بالمركز الثالث الولايات المتحدة بإصابات زادت لحوالى 68 ألف حالة ولكن الوفيات قليلة توقفت عند 1000 وفاة حتى الآن.

وبعدها إسبانيا بأكثر من 56 ألف إصابة و4089 وفاة ثم ألماينا بحوالى 39500 و222 على الترتيب.

وظهرت إيران فى المركز السادس لترتفع الإصابات بها إلى 29 ألفا و410 حالات و2234 وفاة حتى الآن.

وارتفعت الإصابات بفيروس كورونا لأكثر من 25 ألف حالة فى فرنسا لتأتى فى المركز السابع بينما وصلت الوفيات إلى 1331.

وحتى سويسرا شهدت إصابات بالوباء بلغت 11 ألفا و316 الوفيات قليلة توقففت عند 172 لتصبح بالمركز الثامن.

واحتل المركز التاسع بريطانيا بحوالى 9530 إصابة و456 وفاة وأخيرا كوريا الجنوبية بأكثر من 9240 و 130 بالترتيب.

حوالى 99.9% من حالات فيروس كورونا الجديدة فى العشرة أيام الأخيرة كانت من دول خارج الصين

ومن الغريب أن 99.9% من الحالات التى تعرضت للموت والإصابة خلال العشرة أيام الأخيرة كانت من دول خارج الصين. جدول ال10 الكبار وإجمالى الوفيات والإصابات وحالات الشفاء

وارتفع عدد الإصابات بدول العالم إلى 407 آلاف و 738 حالة بينما توقف هذا العدد بالصين عند 81 ألف و285.

ورغم أن فيروس كورونا بدأ بالصين منذ نهاية العام الماضى إلا أنه توقفت العدوى فيها تقريبا منذ بداية مارس الجارى.

وانتشرت العدوى بالتدريج بمعظم دول العالم لدرجة أن منظمة الصحة العالمية WHO اعترفت فى 11 مارس الحالى بأنه وباء عالمى.

وطالبت منظمة الصحة العالمية الدول التي فرضت إغلاق على سكانها لمنع تفشي الفيروس أن تستغل هذا الوقت لرصد الفيروس ومهاجمته. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس ”إلزام الناس بالبقاء في منازلهم وتقييد حركة السكان ليس إلا استهلاكا للوقت.

وأضاف تيدروس أدهانوم جيبريسوس ن الحظر يساعد على تقليل الضغط على الأنظمة الصحية ولكن هذه الإجراءات لا تقضي على الأوبئة.

وناشد تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية المسئولين فى حكومات كل الدول لاستغلال وقت الحظرلمهاجمة فيروس كورونا.

وأكد على زيادة عدد العاملين بالرعاية الصحية وتدريبهم ونشرهم بالمستشفيات وتطبيق أنظمة لرصد كل الحالات المشتبه بها وتسريع معدلات الفحوصات.