رويترز: فنادق مصر تقترب من الإشغال الكامل بسعة منخفضة

وبنسب تدور بين 20 و22 بالمئة من السعة الكاملة.

قال مسؤول فى وزارة السياحة المصرية لرويترز اليوم الأحد، إن فنادق مصر العائدة للعمل بنسبة 25 بالمئة من طاقتها تقترب من الإشغال الكامل حاليا وبنسب تدور بين 20 و22 بالمئة من السعة الكاملة.

يذكر أن مصر أوقفت حركة الطيران منتصف مارس الماضى وسط تداعيات تفشى فيروس كورونا وتبع ذلك إغلاق الفنادق وجميع المنشآت السياحية قبل أن تقرر الحكومة عودة الفنادق للعمل من منتصف مايو، وفقا لمعايير صحية محددة وبربع طاقتها على أن تزيد إلى 50 بالمئة من السعة بداية من أول يونيو .

وأضاف المسؤول الذى تحدث مشترطا عدم نشر اسمه ”عدد الفنادق والمنتجعات التى استوفت شروط وضوابط استئناف العمل السياحى بلغت 78 فندقا، غالبيتها فى مناطق البحر الأحمر والعين السخنة وجنوب سيناء والساحل الشمالي.

”نسبة الإشغالات الفندقية بمصر حاليا تتراوح بين 20 و22 بالمئة.. هناك 173 فندقا على مستوى الجمهورية تقدمت لوزارة السياحة حاليا للحصول على الموافقات الخاصة باستئناف العمل وستبدأ الوزارة فى معاينة تلك المنشآت خلال الأسبوع الجارى“.

تواجه مصر تداعيات اقتصادية وخيمة جراء انتشار فيروس كورونا الذى تسبب فى توقف قطاع السياحة الحيوى للتوظيف وأثر سلبا على تدفقات النقد الأجنبى عموما.