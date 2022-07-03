«رويترز»: عمال ينهون إضرابهم في مصفاة إكسون موبيل بفرنسا

أفادت شركة إكسون موبيل اليوم الأحد بأن عمالا في مصفاة الشركة في “فوس سور مير” بجنوب فرنسا أنهوا إضرابهم أمس السبت مما يمهد الطريق لإعادة تشغيل جميع الوحدات المتوقفة عن العمل، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

وقالت كاثرين ليبرون المتحدثة باسم إكسون موبيل: “نبذل قصارى جهدنا لضمان استئناف العمليات والإمدادات في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن من خدمة عملائنا في أسرع وقت ممكن”.

وكان الإضراب قد أدى إلى إغلاق المصفاة مؤقتا أمس الأول الجمعة.

وقالت الشركة إن الطاقة الإنتاجية للمصفاة تبلغ سبعة ملايين طن سنويا، وهو ما يعادل نحو 10% من طاقتها على مستوى البلاد.

وبدأ عمال إكسون إضرابهم في 28 يونيو الماضي للمطالبة بأجور أعلى لتحمل التضخم.

وجاء الإضراب بالتزامن مع تحركات عمالية أوسع هذا الأسبوع والتي أثرت على عمليات شركات طاقة أخرى مثل شركة الكهرباء الحكومية “إي.دي.إف.”

ومن المقرر أن تطرح الحكومة الأسبوع المقبل تشريعات جديدة تهدف إلى تعزيز القوة الشرائية للأسر.

أرباح إكسون

حققت شركة إكسون موبيل للتكرير أرباحا وصلت إلى 5.5 مليار دولار للربع الثاني، ما يشير إلى موسم من الأرباح المفاجئة لقطاع صناعة الوقود.

وقالت الشركة، إن أرباحها الكبيرة ناتجة إلى حد كبير عن قلة الاستثمار من قبل الكثيرين في صناعة الطاقة على مدى السنوات العديدة الماضية، مشيراً إلى أن الشركة استثمرت في العديد من الإمدادات الجديدة خلال الوباء على الرغم من تكبدها خسائر بقيمة 22 مليار دولار في عام 2020، وفقاً لما ذكرته شبكة بلومبرج للأنباء.

وأوضحت الشركة أنها استثمرت ما يقارب 120 مليار دولار في مشاريع رأسمالية بين عامي 2017 و2021.