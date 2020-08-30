رويترز : عدد المصابين بـ«كورونا» حول العالم يقترب من 26 مليون شخص

أظهرت بيانات إحصائية أن عدد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم يتجه إلى 26 مليونًا اليوم الأحد مع تسجيل الهند عددا قياسيا عالميا في حالات الإصابة اليومية الجديدة بوباء كورونا المستجد، بحسب وكالة رويترز.

وأظهرت البيانات نموا عالميا مطردا فى عدد المصابين بفيروس كورونا، مع تغير بؤرة المرض من جديد بعد أن حلت الهند في الصدارة بدلا من الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.

وسجلت الهند اليوم الأحد 78761 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لتتجاوز عدد حالات الإصابة اليومية الذي سُجل في الولايات المتحدة في 16 يوليو وبلغ 77299 حالة، ووصل هذا الرقم بعدد المصابين بفيروس كورونا إلى 25 مليونا و74751 إصابة.

وطبقا لبيانات منظمة الصحة العالمية فإن عدد المصابين بفيروس كورونا، على مستوى العالم يزيد الآن خمس مرات عن عدد حالات الإنفلونزا الحادة المسجلة سنويا.

وفي أنحاء العالم، جرى تسجيل أكثر من 840 ألف وفاة بالمرض، وتخطت وفيات كورونا، الحد الأقصى لمعدلات الوفيات المرتبطة بالإنفلونزا والذي يتراوح بين 290 ألفا و650 ألفا.

الهند تحتل المركز الثالث في عدد الإصابات

وتظهر إحصاءات رويترز أن الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، تأتي في المركز الثالث من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل لكنها فاقتهما في معدل الزيادة اليومية منذ السابع من أغسطس.

ويتركز أكبر عدد من المصابين بفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية لكن بعض الدول في المنطقة بدأت في إظهار تراجع طفيف في أعداد الزيادة اليومية.

وفي الولايات المتحدة، بدأت مؤشرات الحالات الجديدة من المصابين بفيروس كورونا والوفيات والدخول للمستشفيات والاختبارات التي تأتي نتائجها إيجابية جميعا في التراجع لكن هناك بؤرا للتفشي بدأت في الظهور في الغرب الأوسط الأمريكي.

ويشدد خبراء الصحة على أن البيانات الرسمية، بشكل مؤكد تقريبا، لا تعكس عدد المصابين بفيروس كورونا الحقيقى والوفاة بكوفيد-19 خاصة في الدول التي تتراجع فيها إمكانيات إجراء الفحوص.

فى سياق متصل، أعلنت روسيا عن 4980 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد ليرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 990326.

وقالت السلطات إن 68 شخصا توفوا جراء مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما رفع العدد الرسمي للوفيات إلى 17093.