رويترز: شفيق يصل مطار القاهرة قادما من الإمارات

متابعاتنقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في مطار القاهرة أن رئيس الوزراء المصري الأسبق، أحمد شفيق، وصل، مساء اليوم السبت، إلى عاصمة مصر قادما من الإمارات.ويأتي ذلك بعد أن أعلنت دينا عدلي حسين، محامية السياسي المصري، الذي يعتبر أبرز منافس لرئيس مصر، عبد الفتاح السيسي، في انتخابات عام 2018، أن الإمارات

متابعات

نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر في مطار القاهرة أن رئيس الوزراء المصري الأسبق، أحمد شفيق، وصل، مساء اليوم السبت، إلى عاصمة مصر قادما من الإمارات.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت دينا عدلي حسين، محامية السياسي المصري، الذي يعتبر أبرز منافس لرئيس مصر، عبد الفتاح السيسي، في انتخابات عام 2018، أن الإمارات أوقفت موكلها ورحلته إلى مصر.

وقالت عدلي حسين، اليوم السبت، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “تم إلقاء القبض على الفريق شفيق من قبل السلطات الإماراتية من منزله لترحيله إلى مصر، وانقطعت الاتصالات مع الجميع”.

وأضافت المحامية: “الخبر مؤكد وليس لدي أخبار أكثر مما ذكر”.

وفي تصريحات توضيحية أدلت بها في حديث لصحيفة “المصري اليوم”، قالت عدلي حسين إنها تلقت معلومات منذ قليل تفيد بأن “السلطات الإماراتية قامت بترحيله إلى مصر بطائرة خاصة”.

وفي غضون ذلك، أكد مصدر إماراتي مسؤول، في حديث لوكالة “وام” الإماراتية الرسمية، أن شفيق غادر اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة عائدا إلى القاهرة.

وأضاف المصدر المسؤول في بيان له في هذا الشأن أن عائلة شفيق “ما زالت موجودة في الدولة بالرعاية الكريمة لدولة الإمارات العربية المتحدة”.

يذكر أن شفيق، الذي تولى في وقت سابق منصب قائد القوات الجوية ورئيس الوزراء في مصر، أعلن، هذا الأسبوع، في خطوة مفاجئة اتخذها من الإمارات، التي يقيم فيها، أنه يعتزم خوض انتخابات الرئاسة المصرية عام 2018.

وأعلنت ابنة شفيق خسر انتخابات الرئاسة أمام الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، عام 2012، ثم سافر إلى الإمارات للإقامة فيها.