رويترز: شركة ألافكو لتأجير الطائرات في الكويت تدرس فرص البيع

قالت مصادر مطلعة إن شركة ألافكو لتأجير الطائرات ومقرها الكويت تدرس فرص البيع وأجرت محادثات مع شركات استثمار خاص وشركات تأجير طائرات أخرى.

وذكرت وكالة رويترز أن ألافكو، التي تساهم فيها الحكومة الكويتية، تمتلك أسطولا من 77 طائرة إيرباص وبوينج وطلبيات تضم 68 طائرة أخرى.

ولم ترد ألافكو أو بيت التمويل الكويتي، أكبر مساهم فيها، على طلبات عبر البريد الإلكتروني للتعليق.

عملية البيع المحتملة تأتى بعدما أعلنت ألافكو زيادة بنسبة 79% في خسائرها نصف السنوية

وتأتي عملية البيع المحتملة بعدما أعلنت الشركة زيادة بنسبة 79 % في خسائرها نصف السنوية لتبلغ 4.5 مليون دينار (14.71 مليون دولار) التي ألقى باللوم فيها على تكاليف انخفاض القيمة.

وخلال الفترة نفسها تراجعت إيرادات الشركة بنسبة 2% إلى 51 مليون دينار (166.75 مليون دينار).

شركات تأجير الطائرات على مستوى العالم تواجه تحديات بسبب ارتفاع التضخم

ويأتي ذلك أيضا في وقت تشهد فيه شركات تأجير الطائرات على مستوى العالم تحديات من ارتفاع التضخم وزيادة تكلفة الاقتراض وأثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفى فبراير الماضى، أعلنت شركة (ألافكو) لتمويل شراء وتأجير الطائرات تحقيقها أرباحا صافية بلغت 2.3 مليون دينار كويتي (نحو 7.6 مليون دولار ) بنسبة نمو بلغت 235 % وربحية 2.39 فلس للسهم الواحد خلال الربع الأول من عام 2022.

إجمالي الايرادات للربع الأول تسجل 25 مليون دينار

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة أحمد الزبن في بيان إن إجمالي الايرادات للربع الأول من العام الجاري بلغت نحو 25 مليون دينار (حوالي 82.7 مليون دولار) في حين بلغت حجم الموجودات نحو 1.3 مليار دينار (نحو 4.3 مليار دولار).

وأضاف الزبن أن المؤشرات المالية للربع الأول من العام الجاري جاءت ايجابية بشكل عام منوها بالتحسن الذي حققته الشركة في أدائها المالي رغم تحديات البيئة التشغيلية لقطاع الطيران وحركة السفر وسوق تأجير الطائرات العالمي.

وعن العمليات التشغيلية التي أنجزتها (ألافكو) مؤخرا أوضح أن الشركة نجحت في توقيع صفقة تأجير 4 طائرات ايرباص (أيه 350) الجديدة للخطوط الجوية (آي تي أيه) الناقل الوطني الإيطالي الجديد بمدة تأجير لمدة 12 عاما متوقعا أن تتم عملية التسليم خلال العام الجاري.

وأشار إلى تحقيق الشركة لنمو في محفظة طائراتها الحديثة لتصل الى 79 طائرة (إيرباص وبوينج) مبينا أنها مؤجرة على 23 شركة طيران في 17 دولة حول العالم إضافة إلى طلبات شراء 68 طائرة مع شركتي (إيرباص وبوينج) على أن يتم تسلمها خلال السنوات ما بين 2022 و2028.