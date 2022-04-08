رويترز: شركات تكرير صينية وهندية تقلص مشتريات الخام السعودي في مايو

قالت مصادر مطلعة اليوم الجمعة إن بعض الشركات الصينية والهندية ستحصل على كميات أقل من النفط الخام السعودي بعد أن رفعت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم سعر البيع الرسمي إلى مستويات قياسية، بحسب وكالة رويترز.

طلب الشركات الصينية شراء كميات أقل يأتى في أعقاب الطلب الهندي

جاء طلب الشركات الصينية شراء كميات أقل في أعقاب الطلب الهندي، حيث خططت اثنتان على الأقل من شركات التكرير لشراء نفط سعودي أقل من المعتاد في مايو بعد أن رفعت شركة النفط الحكومية أرامكو أسعار الخام لجميع المناطق، مع وصول الأسعار لآسيا إلى أعلى مستويات على الإطلاق.

ومن المتوقع أن تسعى شركات التكرير للحصول على مزيد من الخام في السوق الفورية مع تراجع الأسعار النقدية للخامات الرئيسية المنتجة في الشرق الأوسط هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياتها في شهرين.

أحد المشترين الصينيين يختار خفض الإمدادات

وذكرت المصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها أن أحد المشترين الصينيين اختار خفض الإمدادات إلى ما دون الكميات المتعاقد عليها، بينما قلص الآخر قليلا حجم المشتريات لشهر مايو.

وقال مصدر إن إحدى المصافي الهندية ستتلقى نفطا أقل حسب الطلب. ولم ترد أنباء فورية بشأن طلب المصفاة الأخرى.

وبشكل منفصل، قال مصدر آخر إن شركة تكرير يابانية واحدة على الأقل تلقت الكميات المتعاقد عليها بالكامل لشهر ماي.

المصافي الهندية تشترى 16 مليون برميل من النفط الروسي

واشترت المصافي الهندية ما لا يقل عن 16 مليون برميل من النفط الروسي الأرخص ثمناً تحميل شهر مايو على أساس التسليم، على غرار مشتريات عام 2021 بأكمله ، وفقًا لحسابات رويترز ، لتقلل طلبها على نفط الشرق الأوسط بنفس الجودة.

أسعار النفط ترتفع اليوم

وشهدت أسعار النفط ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الجمعة ، لكنها تتجه إلى تسجيل تراجع أسبوعى بنحو 3% إذ خفف السحب المرتقب للدول المستهلكة لكمية قدرها 240 مليون برميل من احتياطيات الطوارئ بعض المخاوف بشأن تناقص الإمدادات من روسيا بسبب العقوبات الغربية.

وارتفعت أسعار النفط فى العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.2 % إلى 100.77 دولار للبرميل.

وصعدت أسعار النفط فى العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتًا أو 4 % إلى 96.37 دولارًا للبرميل.