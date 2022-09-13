رويترز: سالك للتعريفة المرورية تهدف لجمع 817 مليون دولار من طرحها بالبورصة

تهدف شركة سالك لخدمات التعريفة المرورية في دبي لجمع نحو ثلاثة مليارات درهم (817 مليون دولار) في طرحها العام الأولي وذلك من خلال تحديد درهمين سعرا مستهدفا لسهمها، بحسب وكالة رويترز.

وسالك هي ثالث كيان مرتبط بالدولة يسعى للإدراج هذا العام في دبي، في برنامج يهدف إلى جذب اهتمام المستثمرين في البورصة المحلية.

وذكرت رويترز نقلا عن صحيفة جولف نيوز أن صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي ودبي القابضة وشمال القابضة وصندوق أبوظبي للتقاعد قدموا نحو 606 ملايين درهم.

وأضافت الصحيفة أن سالك أعلنت عن سعرها المستهدف في وسائل الإعلام المحلية، وحددته بعد مؤشرات طلب أولية قوية من المستثمرين المحليين والدوليين.

وأعلن الشيخ مكتوم بن محمد، نائب حاكم دبي، عن خطط في نوفمبر لتحويل سالك، التي كانت آنذاك إدارة في هيئة الطرق والمواصلات، إلى شركة عامة.

ويهدف إدراج سالك وتسعة كيانات أخرى مرتبطة بالحكومة إلى تعزيز نشاط سوق الأوراق المالية.

وتبيع سالك، التي دُشنت في عام 2007 ولديها 3.6 مليون سيارة مسجلة في نظام التعرفة المرورية، 1.5 مليار سهم.

وكان إبراهيم الحداد الرئيس التنفيذي لشركة سالك قال لرويترز في مقابلة الأسبوع الماضي إن سالك عقدت سلسلة اجتماعات مع المستثمرين قبل الطرح العام الأولي، مما أكد الشهية للطرح وتوقعات المستثمرين.