رويترز: زلزال قوي يهز الساحل الشرقي لـتايوان وتحذير من «تسونامي»

هز زلزال قوته 6.8 درجة الجزء الجنوبي الشرقي منخفض الكثافة السكانية من جزيرة تايوان، مما دفع السلطات لإصدار تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) وحصول أضرار شملت انهيار بناية وخروج عربات قطار عن القضبان، حسبما ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مكتب الأرصاد الجوية في تايوان.

وذكر بيان صادر عن مكتب الأرصاد أن مركز الزلزال يقع في مقاطعة تايتونج ،وجاء بعد هزة بلغت قوتها 6.4درجات مساء أمس السبت في ذات المنطقة لكنها لم تتسبب في حدوث أية إصابات.

ووفقا لتقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بلغت قوة الزلزال 7.2 درجة، وأن مركزه على عمق عشرة كيلومترات.

وتسبب الزلزال في انهيار بناية منخفضة تضم متجرا للبقالة، وقد بدأت عمليات الإنقاذ لانتشال المحاصرين تحت الأنقاض، حسبما ذكرت وسائل إعلام تايوانية .

وقالت هيئة السكك الحديدية إن ثلاث عربات خرجت عن القضبان في محطة دونجلي بشرق البلاد بعد انهيار جزء من سقف الرصيف. وأضافت أنه تم إجلاء نحو 20 راكبا كانوا على متنها.

وأصدر المركز الأمريكي للتحذير من أمواج تسونامي تحذيرا في تايوان بعد الزلزال. وقال المركز إن موجات تسونامي خطرة يمكن أن تقع في نطاق 300 كيلومتر من مركز الزلزال على طول سواحل تايوان.

وأصدرت وكالة الأرصاد اليابانية أيضا تحذيرا من وقوع موجات تسونامي بارتفاع متر واحد لأجزاء من أوكيناوا بعد الهزة.

وذكر مكتب الأرصاد في تايوان أن السكان في أنحاء الجزيرة شعروا بالزلزال كما اهتزت البنايات لفترة وجيزة في العاصمة تايبه.

وقالت مناطق صناعية في مدينتي تاينان وكاوسيونج الجنوبيتين اللتين تضمان مقرات مصانع كبرى لأشباه الموصلات إن الأمر لم يؤثر على العمليات.

وتقع تايوان قرب تقاطع اثنتين من الصفائح التكتونية وهي معرضة بدرجة كبيرة لوقوع زلازل.

ولقي أكثر من مئة حتفهم في زلزال وقع في جنوب الجزيرة في عام 2016 كما تسبب زلزال قوته 7.3 درجة في عام 1999 في مقتل أكثر من ألفي شخص.