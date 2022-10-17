رويترز: زعماء أوروبا يبحثون خيارات وضع حد أقصى لأسعار الغاز

يبحث زعماء الاتحاد الأوروبي الذين يعقدون اجتماعا يومي الخميس والجمعة المقبلين مجموعة من الخيارات لوضع حد أقصى لأسعار الغاز التي انقسموا بشأنها منذ أسابيع وفقا لمسودة للقمة اطلعت عليها رويترز.

ووصلت دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة إلى طريق مسدود منذ أسابيع بشأن ما إذا كان سيتم وضع حد أقصى لأسعار الغاز وكيفية ذلك كجزء من الجهود المبذولة للسيطرة على أسعار الطاقة المرتفعة وذلك في الوقت الذي تتجه فيه أوروبا إلى شتاء يشهد ندرة في الغاز الروسي وأزمة تكاليف معيشة وركودا محتملا.

وارتفعت أسعار الغاز بسبب خفض روسيا التدفقات إلى أوروبا في أعقاب غزوها لأوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة عليها مما دفع معظم دول الاتحاد الأوروبي إلى المطالبة بوضح حد أقصى لأسعار الغاز على الرغم من اختلافهم بشأن كيفية ذلك.

ولا تزال بعض الدول، من بينها ألمانيا، أكبر سوق للغاز في أوروبا، تعارض ذلك. وتقول هذه الدول إن وضع حد أقصى للأسعار قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الغاز أو ترك دول تواجه صعوبات في جذب الإمدادات من الأسواق العالمية.

ومن المقرر أن تقترح المفوضية الأوروبية اجراءات لمعالجة الأزمة يوم الثلاثاء قبل اجتماع الزعماء.

وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي إن العديد من الدول التي تؤيد وضع حد أقصى للغاز قلقة من أن المفوضية لن تطرح خيارات اقترحتها.