رويترز: روسيا تزيد حصة صادراتها من زيت دوار الشمس.. لهذا السبب

قالت الحكومة الروسية اليوم الأحد إنها زادت حصة صادراتها من زيت وبذور دوار الشمس، مشيرة إلى وجود إمدادات محلية كافية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وكانت روسيا قد حظرت تصدير بذور دوار الشمس منذ نهاية مارس الماضي حتى نهاية أغسطس المقبل، وفرضت حصة على تصدير زيت دوار الشمس لتجنب نقص المعروض في البلاد، وتخفيف الضغوط على الأسعار محليا.

وأضافت الحكومة إن حصة تصدير زيت دوار الشمس زيدت بمقدار 400 ألف طن على الحد الأقصى السابق للتصدير البالغ 1.5 مليون طن في حين رفعت حصة تصدير بذور دوار الشمس بمقدار 150 ألف طن وكانت تبلغ من قبل 700 ألف طن.

وستظل القيود مفروضة حتى يوم الـ 31 أغسطس المقبل.

وأشارت الحكومة إلى أن قرار تخفيف القيود على الصادرات جاء بسبب توافر الإمدادات الكافية في السوق المحلية، وأضافت أن المنتجين سيستفيدون من زيادة الصادرات.