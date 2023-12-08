«رويترز»: دوي انفجار بالقرب من السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في بغداد

تعرضت المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد لعدة صواريخ فجر يوم الجمعة، وفق ما أعلنه مصدران أمنيان.

ونقلت وكالة “رويترز” عن شهود عيان سماع دوي انفجارات بالقرب من السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، وانطلقت صفارات الإنذار تدعو المواطنين إلى الاحتماء، وفقًا لمقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي من مكان الحادث تم التحقق منها من قبل مصدر مطلع.

ولم يرد المتحدثون باسم السفارة بعد على طلبات التعليق، كما لم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن أي هجوم على السفارة الأمريكية والذي وقع حوالي الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت أنظمة الدفاع الجوي للسفارة قد تم تفعيلها أو ما إذا كانت هناك أضرار.

وتعرضت القوات الأمريكية في القواعد العسكرية في العراق وسوريا لأكثر من 70 هجومًا منذ منتصف أكتوبر، أعلنت جماعات مسلحة شيعية عراقية المسؤولية عنها، إلا أن البعثات الدبلوماسية لم تواجه مثل هذه الهجمات.