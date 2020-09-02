رويترز: دانة غاز الإماراتية تتفاوض لبيع أصولها في مصر

كانت تأمل في جمع أكثر من 500 مليون دولار نظير البيع

قالت 3 مصادر مطلعة إن دانة غاز الإماراتية تجري مفاوضات مع آي.بي.آر إنرجي التي مقرها تكساس بشأن تفاصيل بيع أصولها في مصر، وذلك قبيل سداد ديون بنحو 300 مليون دولار في أكتوبر المقبل.

وقالت المصادر الثلاثة إن الشركة المنتجة للطاقة – وتقع أصولها الرئيسية في مصر وكردستان العراق – كانت تأمل في جمع أكثر من 500 مليون دولار من البيع، لكن من المرجح أن تحصل على أقل من ذلك بكثير.

وامتنعت دانة عن التعقيب في حين لم ترد آي.بي.آر إنرجي حتى الآن على طلب للتعليق.

وتقول دانة غاز إنها ستستخدم حصيلة البيع في سداد صكوك بقيمة 309 ملايين دولار يحل أجلها في نهاية أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، أعلنت الشركة عن خسارة بنحو 19 مليون دولار في النصف الأول من العام، وذلك بعد بلوغ مخصصات انخفاض القيمة 37 مليون دولار فيما يتعلق بأصول النفط والغاز في مصر التي تأثرت بنزول أسعار النفط في ظل جائحة كوفيد-19.

وتقول الشركة إن رصيد النقد وما يعادله كان 366 مليون دولار في نهاية يونيو، وإنه أصبح حوالي 295 مليون دولار بعد إعادة شراء صكوك بقيمة 70.7 مليون دولار بعد 30 يونيو.

وفي يوليو، طلبت الشركة من حاملي سنداتها الإفصاح عن حيازاتهم، في خطوة يخشى المستثمرون أن تكون تمهيدا لإعادة هيكلة للدين.

وكلفت شركة هوليهان لوكي للخدمات المالية لتقديم المشورة لها بشأن السندات، والتي أعادت بالفعل هيكلتها مرتين.

وتقول دانة غاز، التي أعادت شراء صكوك بقيمة إجمالية 88.5 مليون دولار هذا العام، إن إجمالي الوفورات في تكاليف مدفوعات الأرباح وإعادة الشراء عند الاستحقاق بلغت نحو 10 ملايين دولار.