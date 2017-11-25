رويترز: حادث الروضة.. أكبر هجوم إرهابي في تاريخ مصر الحديث

رويترز: ذكرت وكالة رويترز أن النيابة العامة المصرية أعلنت في بيان اليوم السبت، أن عدد ضحايا هجوم وقع على مسجد الروضة في منطقة بئر العبد خلال صلاة الجمعة في محافظة شمال سيناء أمس، ارتفع إلى 305 قتلى و128 مصابا فى…

رويترز:

ذكرت وكالة رويترز أن النيابة العامة المصرية أعلنت في بيان اليوم السبت، أن عدد ضحايا هجوم وقع على مسجد الروضة في منطقة بئر العبد خلال صلاة الجمعة في محافظة شمال سيناء أمس، ارتفع إلى 305 قتلى و128 مصابا فى أكبر هجوم إرهابي من نوعه في تاريخ مصر الحديث، وأن من بين القتلى 27 طفلا وأن عدد المهاجمين تراوح بين 25 و30 شخصا.

وقال البيان نقلا عن شهادات مصابين استجوبهم فريق من أعضاء النيابة: فوجئ المصلون بقيام عناصر تكفيرية يتراوح عددهم بين 25 و30 عضوا تكفيريا يرفعون علم داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) وقد اتخذوا مواقع لهم أمام باب المسجد ونوافذه البالغ عددها 12 نافذة.

وأضاف أخذوا في إطلاق الأعيرة النارية على المصلين وقد تبين أن التكفيريين قد حضروا مستقلين خمس سيارات دفع رباعي وقاموا بإحراق السيارات الخاصة بالمصلين وعددها سبع سيارات ونتج عن ذلك الحادث استشهاد 305 أشخاص من المصلين من بينهم 27 طفلا كانوا برفقة ذويهم وإصابة 128 آخرين.

وقال الشهود لأعضاء النيابة العامة طبقا للبيان، إن بعض المهاجمين كانوا ملثمين وأن جميعهم كانوا يرتدون ملابس تشبه الزي العسكري وكان أحدهم يحمل راية سوداء مكتوب عليها عبارة لا إله إلا الله محمد رسول الله في إشارة إلى راية الدولة الإسلامية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن ولكن منذ عام 2013 تحارب قوات الأمن جماعة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية في شمال سيناء، وخلال تلك السنوات قتل المتشددون مئات من رجال الجيش والشرطة وبعد الهجوم وجه الجيش المصري ضربات جوية قال إنه قتل المنفذين خلالها.