رويترز: جولة إعادة تقترب بين أردوغان وكليتشدار أوغلو في انتخابات تركيا

أعلت وكالة رويتزر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكليتشدار أوغلو أعلنا تصدرهما نتائج الانتخابات الرئاسية في تركيا .

وأضافت رويترز أن هناك احتمالا للجوء لجولة إعادة بين أردوغان وكليتشدار أوغلو .

وفي وقت سابق اليوم انتهى

وأغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات التركية الأكثر غموضا في نتائجها المتوقعة، وسط مشاركة واسعة من الأتراك.

واستقبلت مكاتب الاقتراع حشوداً من الناخبين منذ الصباح من دون تسجيل حوادث تذكر.

والاتخابات رئاسية وبرلمانية في آن واحد، ومن المرتقب أن تُعرف النتائج الأولية مساء.

لكن استطلاعات الرأي تشير إلى وجود سباق متقارب بين كليجدار أوغلو، ورجب طيب أردوغان.

ومع ذلك لا يزال من غير الواضح ما إذا كان تصويت اليوم الأحد سينتج عنه فائز واضح بأكثر من 50% من الأصوات، أو ما إذا كان سيتجه إلى جولة ثانية في 28 مايو.