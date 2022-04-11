رويترز: توقعات برفع الفائدة الأمريكية 100 نقطة أساس بنهاية يونيو

أوضح استطلاع أجرته وكالة “رويترز” أن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعي مايو ويونيو، أي بإجمالي 100 نقطة، وفق ما قاله 56 اقتصاديا من بين 102 استطلعت الوكالة آراءهم.

وأكدت -كما جاء بموقع العربية- نتائج الاستطلاع، اليوم الإثنين، أن توقعات ببلوغ متوسط مؤشر أسعار المستهلك 6.8٪ في العام 2022، و3.0٪ و2.5٪ في 2023 و2024 (مقابل 6.1٪، و2.6٪ و 2.2٪ في استطلاع مارس).

وبين الاستطلاع أيضا احتمالية حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة في عام واحد بواقع 25٪ وفي عامين بـ40٪.

ومع خفض المعدلات إلى الصفر في بداية الوباء في مارس 2020، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي المعدلات عند ذلك الحد حتى رفعها في النهاية إلى نطاق يتراوح بين 0.25% و0.5% في مارس.

وبعد بلوغ التضخم مستويات مرتفعة، يحاول مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توظيف السياسات النقدية في محاولة لكبح موجة ارتفاع الأسعار.