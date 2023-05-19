رويترز: تواصل أعمال القتال في الخرطوم وسط تزايد الحاجة للمساعدات الغذائية

تواصلت الضربات الجوية المكثفة التي استهدفت مناطق بجنوب العاصمة السودانية الخرطوم تزامنا مع وقوع أعمال اقتال بالقرب من معسكر للجيش في إطار الصراع الذي قاد إلى نزوح نحو مليون شخص وترك سكان الخرطوم يكافحون من أجل النجاة بحياتهم، حسبما ذكرت وكالة رويترز نقلا عن شهود عيان.

أضاف الشهود أنهم سمعوا دوي الضربات الجوية التي شنها الجيش على قوات الدعم السريع شبه العسكرية في عدة أحياء سكنية في جنوب الخرطوم، بما في ذلك بالقرب من معسكر طيبة، بينما كانت قوة احتياطية تابعة للشرطة متحالفة مع الجيش تقاتل قوات الدعم السريع على الأرض.

وأمكن أيضا سماع دوي الضربات على الضفة الأخرى من نهر النيل في منطقة شرق النيل.

ويعتمد الجيش بشكل أساسي على القوة الجوية والمدفعية الثقيلة في محاولة طرد قوات الدعم السريع التي انتشرت في مناطق واسعة من الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان اللتين يفصلهما نهر النيل عن العاصمة بعد اندلاع القتال في 15 أبريل.

وقال صلاح الدين عثمان (35 عاما)، وهو من سكان الخرطوم، “القصف والاشتباكات لا تتوقف ولا مجال حتي للهرب من المنازل، انتهي كل ما نملك من نقود ولم تُصرف المرتبات الشهرية.

“ونخاف حتي لو تركنا منازلنا تأتي عصابات لتنهب كل ما في البيت.. نحن نعيش كابوس الخوف والفقر ولا توجد كهرباء ولا حكومة تهتم بنا”.

وامتد العنف، حسبما قال شهود، إلى مسافة 1000 كيلومتر غرب الخرطوم في نيالا وهي من أكبر المدن السودانية وعاصمة ولاية جنوب دارفور. وقال شاهد إن دوي نيران المدفعية الثقيلة، بما في ذلك الدبابات، كان مسموعا للمرة الأولى منذ إعلان الهدنة المحلية.

وقال شهود إن عصابات مسلحة بدأت في تنفيذ عمليات سطو في الأبيض وهي مدينة رئيسية أخرى ومركز تجاري في ولاية شمال كردفان.

ويُعتقد أن قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير أيضا باسم حميدتي بقيا في الخرطوم طوال القتال.

ونشر الجيش يوم الأربعاء مقطع فيديو يظهر البرهان وهو يرتدي زيا عسكريا ويحيي القوات في مقر الجيش على ما يبدو في وسط الخرطوم.