«رويترز» تعلن عودة الإنترنت إلى الجانب بعد الانقلاب

عاد الاتصال بالإنترنت فيما يبدو في الجابون اليوم الأربعاء، بعد ساعات من إعلان ضباط من الجيش الاستيلاء على السلطة، حسبما قال مراسل لوكالة رويترز.

تصاعد التوتر وسط مخاوف من حدوث اضطرابات بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتشريعية التي أجريت السبت الماضي.

وسعى الرئيس على بونجو من خلالها لتمديد قبضة عائلته المستمرة على السلطة منذ 56 عاما فيما ضغطت المعارضة من أجل التغيير في الدولة الفقيرة والغنية في الوقت نفسه بالنفط والكاكاو.

وأثار غياب المراقبين الدوليين وتعليق بث بعض وسائل الإعلام الأجنبية وقرار السلطات قطع خدمة الإنترنت وفرض حظر ليلي للتجوال في جميع أنحاء البلاد بعد الانتخابات مخاوف بشأن شفافية العملية الانتخابية.

وأعلنت مجموعة من كبار ضباط الجيش الجابوني توليها السلطة كما وإلغاء النتائج المعلنة للتو للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بعدما أعلن مركز الانتخابات الحكومي فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة.