رويترز: تركيا تنتقد ضعف الرد العربي بشأن القدس

رويترز انتقدت تركيا ما قالت إنه رد فعل عربي ضعيف على القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وقالت عشية قمة إسلامية مقررة في اسطنبول يوم الأربعاء إن بعض الدول العربية تخشى إغضاب واشنطن. ودعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان زعماء أكثر من 50 دولة مسلمة للاتفاق على رد. وكان إردوغان اتهم

رويترز



انتقدت تركيا ما قالت إنه رد فعل عربي ضعيف على القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وقالت عشية قمة إسلامية مقررة في اسطنبول يوم الأربعاء إن بعض الدول العربية تخشى إغضاب واشنطن.

ودعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان زعماء أكثر من 50 دولة مسلمة للاتفاق على رد.

وكان إردوغان اتهم الولايات المتحدة بتجاهل مطالبات الفلسطينيين بالقدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل و”بدهس القانون الدولي“.

وأثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل غضب كثير من المسلمين لكن قلة من الدول فقط هي التي اتخذت موقفا يعادل موقف تركيا التي حذرت من أن الخطوة ستزج بالعالم ”في أتون حريق لا نهاية له“.

وقال وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو ”بعض الدول العربية أبدت رد فعل ضعيفا للغاية … يبدو أن بعض الدول تخشى الولايات المتحدة بشدة“.

وأضاف إن مصر والإمارات سترسلان وزيري خارجيتهما في حين لم تعلن السعودية بعد من سيمثلها.

والدول الثلاث تربطها علاقات حساسة مع تركيا حيث تربط بين سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم ذي الجذور الإسلامية وبين حركات إسلامية في المنطقة تعارضها تلك الدول.

وقال تشاووش أوغلو إن دولا أخرى لم توضح كذلك من سيمثلها

وأضاف أن اجتماع منظمة التعاون الإسلامي يجب أن يتصدى لما وصفها بأنها عقلية ”أنا قوة عظمى ويمكنني فعل أي شيء“ لواشنطن.



وأضاف ”سندعو الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين إلى أن تفعل ذلك الآن… نريد من الولايات المتحدة أن تعدل عن خطئها“.