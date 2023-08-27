رويترز: ترامب جمع 7 ملايين دولار منذ احتجازه بسجن أتلانتا

قال المتحدث باسم حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن القطب الجمهورى جمع حوالي 20 مليون دولار في الأسابيع الثلاثة الماضية، وهي فترة تتزامن تقريبا مع اتهامه في قضايا فيدرالية وعلى مستوى الولايات مرتبطة بمزاعمه الكاذبة بأن انتخابات عام 2020 سُرقت منه، بحسب وكالة رويترز.

وقال المتحدث باسم ترامب ستيفن تشونج على منصة إكس، المعروفة سابقا باسم “تويتر” إن الرئيس السابق جمع 7.1 مليون دولار منذ ظهوره يوم الخميس لالتقاط صورته الجنائية في قضية الابتزاز والاحتيال في أتلانتا بولاية جورجيا.

وأضاف تشونج أن ترامب جمع يوم الجمعة فقط 4.18 مليون دولار ما يجعله اليوم الأعلى ربحا في حملته حتى الآن.

ويسعى “ترامب” الذي انتُخب رئيسا عام 2016 لكنه هزم أمام الديمقراطي جو بايدن في عام 2020، إلى نيل ترشيح الحزب الجمهوري مرة أخرى لخوض انتخابات الرئاسة.

ويواجه ترامب أربعة اتهامات متعلقة بمزاعمه الكاذبة بشأن سرقة الانتخابات والهجوم الذي شنه أتباعه في السادس من يناير 2021 على مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) في العاصمة واشنطن، لكنه نفى جميع التهم.

وفي يوم 15 أغسطس، وجهت هيئة محلفين كبرى في ولاية جورجيا اتهامات لترامب بعد تحقيق أجرته فاني ويليس المدعية العامة لمقاطعة فولتون بشأن مساعيه لإلغاء خسارته في انتخابات 2020 أمام بايدن في الولاية.

وفي الثالث من أغسطس، دفع ترامب بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه من قبل المحقق الخاص جاك سميث في المحكمة الفيدرالية بواشنطن والتي مفادها أنه تآمر للاحتيال على الولايات المتحدة من خلال منع الكونجرس من التصديق على فوز بايدن في انتخابات 2020 عليه وحرمان الناخبين من حقهم في التصويت بانتخابات نزيهة.

ودفع أيضا بأنه غير مذنب في تهم الاحتفاظ بوثائق سرية بشكل غير قانوني بعد ترك منصبه وتزوير سجلات تجارية في قضية في نيويورك تتعلق بدفع أموال لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 للتستر على علاقة كانت تربطه بها.