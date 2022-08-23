رويترز: تراجع صادرات أوكرانيا الغذائية الرئيسية 50% منذ بداية الحرب

أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية انخفاض صادرات السلع الزراعية الرئيسية للبلاد بمقدار 50% منذ بدء الغزو الروسي ، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، بحسب وكالة رويترز.

بدأت روسيا هجومها على أوكرانيا في 24 فبراير، واصفة إياه “بعملية عسكرية خاصة”. ونتيجة للقتال، أغلقت الموانئ البحرية الأوكرانية، مما ترك كميات هائلة من المحاصيل إما غير محصودة أو مدمرة.

وأظهرت بيانات الوزارة التي صدرت في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين أن الصادرات الزراعية بين 24 فبراير و15 أغسطس تراجعت إلى 10 ملايين طن من حوالي 19.5 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما أظهرت أنه في تلك الفترة، صدرت أوكرانيا 3.8 مليون طن من الذرة و1.4 مليون طن من بذور دوار الشمس ونحو مليون طن من زيت دوار الشمس ونحو 640 ألف طن من القمح.

وتوقعت أن ينخفض محصول الحبوب في أوكرانيا في عام 2022 إلى حوالي 50 مليون طن من مستوى قياسي بلغ 86 مليون طن في عام 2021.

في نهاية يوليو، فتحت ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.

ورغم فتح الموانئ كانت الصادرات الزراعية الأوكرانية أقل بكثير مما كانت عليه قبل الصراع، إذ كانت البلاد تصدر ما يصل إلى 6 ملايين طن من الحبوب شهريا.

وقالت وزارة الزراعة الأسبوع الماضي إن صادرات الحبوب في موسم 2022-2023 حتى 19 أغسطس انخفضت 51.6 % عن العام السابق لتصل إلى 2.99 مليون طن.