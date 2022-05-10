رويترز: تراجع العملات المرتبطة بالسلع والاتجاه العام ما زال هشا

عوضت العملات المرتبطة بالسلع مثل الكرونة النرويجية والدولار الاسترالي بعض خسائرها يوم الثلاثاء بعد أن بلغت أدنى مستوياتها منذ نحو عامين أمام الدولار متبعة خطى انتعاش أسواق الأسهم الأوروبية والصينية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

لكن المتعاملين قالوا إن الاتجاه العام ما زال هشا مما يبقي على الدولار، الملاذ الآمن للقيمة، قرب أعلى مستوياته منذ 20 عاما في حين أبقى تجنب المخاطر على اليورو مستقرا.

وقبل أن تعوض جزءا من خسائرها، هبطت أسعار العملات المرتبطة بالسلع ليل الاثنين لأدنى مستوياتها منذ سنوات وهبطت أسعار النفط بأكثر من 1% متأثر بمخاوف من الركود الاقتصادي ومن تباطؤ الاقتصاد في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.

وهبط سعر الكرونة النرويجية 0.5 % إلى 9.6635 كرونة للدولار بعد انخفاضها لأدنى مستوياتها منذ يونيو من العام 2020.

وارتفع الدولار الاسترالي والدولار الكندي قليلا بعد أن بلغا أدنى مستوياتهما منذ 2020.

واستقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” أمام الدولار على 1.0559 دولار وارتفع سعر الجنيه الاسترليني 0.1 % إلى 1.2340 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس سعره أمام ست عملات رئيسية 0.1 % إلى 103.59 بعد أن ارتفع يوم الاثنين إلى 104.19 وهو أعلى مستوياته منذ 20 عاما.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة نزل سعر بتكوين دون مستوى 20 ألف دولار لأول مرة منذ يوليو من العام 2021 قبل أن ترتفع 2.3 % إلى 31600 دولار.