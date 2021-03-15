«رويترز»: تراجع إنتاج السيارات في تركيا 9.3% خلال فبراير

في الفترة من يناير إلى فبراير تراجع إنتاج السيارات فى تركيا 6.5%

أعلن اتحاد صناعة السيارات فى تركيا أن إنتاج السيارات في البلاد هبط 9.3% على أساس سنوي في فبراير إلى 116 ألفا و88 سيارة، وتراجعت الصادرات 14.3% إلى 87 ألفا و908 سيارات، بحسب وكالة رويترز.

في الفترة من يناير إلى فبراير تراجع إنتاج السيارات فى تركيا 6.5%

وقال الاتحاد إنه في الفترة من يناير إلى فبراير، تراجع إنتاج السيارات فى تركيا 6.5% إلى 222 ألفا و264 سيارة، في حين انخفضت الصادرات 14.1%.

بلغت صادرات تركيا من السيارات 25 مليار دولار خلال 2020

حقق قطاع إنتاج السيارات التركى الذي يعد أحد أهم قطاعات التصدير في البلاد، أرقامًا قياسية بصادراتها إلى 118 بلدا، بقيمة تجاوزت 25 مليار دولار خلال 2020.

وبحسب معلومات من اتحاد مصنعي السيارات في ولاية بورصة (شمال غربي تركيا)، بلغت صادرات قطاع صناعة السيارات، 25 مليارا و548 مليونا 468 ألف دولار خلال 2020، ليحتل القطاع بذلك المرتبة الأولى في صادرات البلاد.

شكلت نسبة صادرات سيارات الركاب 37% من الصادرات الكلية

وشكلت نسبة صادرات سيارات الركاب 37% من الصادرات الكلية، بقيمة 9 مليارات و533 مليون و689 ألف دولار، استحوذت فرنسا على النسبة الأكبر منها بقيمة تجاوزت مليار و 641 مليون.

وجاءت إيطاليا ثانياً بقيمة 877 مليون 798 ألف دولار، أعقبتها ألمانيا بـ852 مليوناً و 949 ألف دولار .

في 2020 تم بيع 16 مليون و362 ألف سيارة ركاب إلى اليابان

وفي 2020، تم بيع 16 مليون و362 ألف سيارة ركاب إلى اليابان بنسبة زيادة بلغت 701% مقارنة بعام 2019.

وحافظت السوق الأوروبية على مكانتها كأهم مستورد، إذ بلغت حصتها 75.4% من إجمالي صادرات السيارات التركية.

هوت صادرات تركيا من السيارات بمختلف أنواعها 28% خلال 2020

وهوت صادرات تركيا من السيارات بمختلف أنواعها 28%، وفق بيانات اتحاد مصنعي السيارات الأتراك.

قال الاتحاد في بيان في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020، والتي تأثرت بإجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا، انخفض الإنتاج 13% إلى 1.148 مليون سيارة”

وتابع ” تراجعت الصادرات 28% إلى 821 ألفا و900 سيارة في الفترة ذاتها”

وأدى انهيار صادرات السيارات إلى حرمان البلاد من مورد مهم للنقد الأجنبي وتفاقم أزمة تدهور الليرة التركية.

أوقفت “فولكسفاجن” الألمانية في يوليو الماضي خططها لإنشاء مصنع جديد في البلاد

وفي ضربة قوية للاستثمار في تركيا، أوقفت مجموعة “فولكسفاجن” الألمانية العملاقة لصناعة السيارات في يوليو الماضي خططها لإنشاء مصنع جديد في البلاد، وذلك بسبب التداعيات الاقتصادية، التي يشهدها قطاع السيارات عقب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت شركة صناعة السيارات “فورد أوتوموتيف” الفرع التركي لمجموعة صناعة السيارات الأمريكية “فورد موتور كورب” قد أوقفت الإنتاج في مصانعها الثلاثة بتركيا في مارس الماضي على خلفية أزمة انتشار فيروس كورونا.

كما أعلنت شركة تويوتا اليابانية للسيارات في ذات الشهر وقف أنشطتها في تركيا لنفس السبب.

لكن الأرقام تؤكد أن قطاع السيارات في تركيا يمر بأزمة كبيرة حتى قبل كورونا، مبعثها تهاوي الثقة في الاقتصاد التركي ونظام الرئيس رجب أردوغان، فضلا عن تآكل القدرة الشرائية للأتراك.