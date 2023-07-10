رويترز: تراجع أسعار المنتجين في الصين بأسرع وتيرة في 7 سنوات

تراجعت أسعار المنتجين في الصين بأسرع وتيرة في سبع سنوات ونصف السنة في يونيو ، بينما سجل التضخم الاستهلاكي أبطأ وتيرة منذ 2021، وهو ما يمثل دافعا إضافيا لواضعي السياسات لاتخاذ المزيد من الإجراءات التحفيزية لزيادة الطلب، بحسب وكالة رويترز.

وتباطأ زخم التعافي الاقتصادي في الصين بعد وباء كورونا بعدما تسارع في الربع الأول من العام في ظل ضعف الطلب على المنتجات الصناعية والاستهلاكية، مما أثار مخاوف إزاء وضع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال مكتب الإحصاء الوطني اليوم الاثنين إن مؤشر أسعار المنتجين تراجع للشهر التاسع على التوالي في يونيو 5.4 % عن العام السابق، وهو أكبر انخفاض منذ ديسمبر 2015. ويقارن ذلك بانخفاض 4.6 % في الشهر السابق وتراجع قدره 5.0 % توقعه محللون في استطلاع أجرته رويترز.

وظل مؤشر أسعار المستهلكين دون تغيير على أساس سنوي بعد ارتفاعه 0.2 % في مايو. وخالف ذلك توقعات بارتفاعه 0.2 % لتصبح تلك أبطأ وتيرة له منذ فبراير 2021.

وأدت بيانات التضخم التي جاءت دون المتوقع في اهتزاز أسواق المال بعدما تسببت في تراجع قيمة اليوان وانخفاض الأسهم الأسيوية.