رويترز: تاكسى طائر صينى يقوم بأول رحلة عامة في دبي

أقلعت “سيارة طائرة” من صنع شركة إكس بنج الصينية للسيارات الكهربائية، في أولى رحلاتها العامة في الإمارات العربية المتحدة، مع سعي الشركة لإطلاق المركبة الجوية الكهربية في الأسواق العالمية، بحسب وكالة رويترز.

و”إكس 2″ هي مركبة كهربية عمودية الإقلاع والهبوط وتضم مقعدين، وتعتمد على ثماني مراوح، بواقع اثنتين في كل ركن من أركان المركبة.

ووصفت شركة تصنيع المركبة الرحلة التجريبية من دون سائق التي استمرت تسعين دقيقة يوم الإثنين أنها “أساس مهم للجيل القادم من السيارات الطائرة”.

وقال مينجوان تشو، المدير العام لشركة إكس بنج أيروت “نمضي خطوة بخطوة نحو السوق العالمية”، وأضاف “اخترنا مدينة دبي أولا لأن دبي هي أكثر المدن ابتكارا في العالم”.

يذكر أنه فى يونيو الماضى، أكمل التاكسى الطائر” VoloConnect” الكهربائي المكون من 4 مقاعد، الذى سينقل المسافرين من رجال الأعمال والركاب في جميع أنحاء المدن بسرعة تصل إلى 155 ميلاً في الساعة، أول رحلة تجريبية ناجحة لها، والتي ستصل سرعتها إلى 155 ميلاً في الساعة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، فإنه أثناء الرحلة التجريبية، التي استغرقت دقيقتين و14 ثانية، وصلت إلى 40 ميلاً في الساعة عند الطيران للأمام و28 ميلاً في الساعة عند الطيران الجانبي.

وتعد” VoloConnect” هي مركبة إقلاع وهبوط رأسية كهربائية (eVTOL)، وقد أكملت أيضًا بعض المناورات الأساسية خلال رحلتها الأولى.