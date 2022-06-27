«رويترز»: بنك المشرق في دبي يعين مصارف لطرح سندات دولارية

أظهرت وثيقة اليوم الإثنين أن بنك المشرق ومقره دبي عين بنوكا للترتيب لبيع سندات إضافية من المستوى الأول مقومة بالدولار، بحسب وكالة رويترز.

المشرق يفوض بنوكا للتواصل مع مستثمرين عالميين

ووفقا للوثيقة، فقد فوض بنك المشرق كلا من بنك أوف أمرِيكا سيكيورتيز وسيتي وبنك الإمارات دبي الوطني وجي. بي. مورجان والمشرق وسوسيتيه جنرال وستاندرد تشارترد لترتيب اتصال مع مستثمرين من حول العالم وسلسلة من الاتصالات مع مستثمري الدخل الثابت.

المشرق يستثمر 10 ملايين دولار في Cashew

وفى الشهر الماضى، أعلن بنك المشرق، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط، التزامه باستثمار 10 ملايين دولار في Cashew، الشركة البارزة في مجال التكنولوجيا المالية المبتكرة التي تقدم خدمات الشراء الآني والدفع اللاحق، للعملاء في كل من دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية.

تقديم الدعم لإطلاق Cashew في مصر

سيعمل المشرق، في إطار استثماراته الاستراتيجية، على إدراج Cashew Payments كأحد الخيارات على منصة حلول الدفع التابعة للبنك، إضافة إلى تقديم الدعم لإطلاق Cashew في مصر.

تشمل الصفقة تعاون الطرفين لتقديم منتجات جديدة إلى الأسواق، بما في ذلك خيارات “الدفع الآجل” ذات فترات السداد الأطول وحجم الفواتير الأعلى للمستهلكين، وتقديم خيارات إقراض “نقاط البيع” الأولى من نوعها في المنطقة في وقت لاحق من هذا العام، كما سيقدم المشرق خدمات ومنتجات Cashew لتجاره وعملاء الخدمات المصرفية التجارية.

مسؤول: ستمهد شراكتنا مع Cashew الطريق لمستقبل الخدمات المالية في المنطقة

قال فرناندو موريللو، نائب الرئيس التنفيذي الأول ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك المشرق: “ستمهد شراكتنا مع Cashew الطريق لمستقبل الخدمات المالية في المنطقة.

وأضاف “سنعمل على الاستفادة من كامل شبكة بنك المشرق من التجار والمستهلكين لتزويد منظومة أعمالنا بخيارات الشراء الآني والدفع اللاحق، الأكثر انتشاراً ومرونة في الأسواق”.

وتابع “يحظى هذا الخيار باهتمام متزايد وشهرة عالمية مضطردة، ومن المقرر أن ينموا في دولة الإمارات بنسبة 71% في عام 2022، مقارنة بالعام الماضي. وسيتيح هذا التعاون مع Cashew لعملائنا مزيدًا من المرونة عند سداد ثمن مشترياتهم، ونتطلع قدمًا لطرح المزيد من الخدمات في وقت نواصل فيه منح عملائنا في دولة الإمارات خيارات أكثر وراحة أكبر، بينما نتطلع لتوفير هذه الخدمة في جميع أنحاء مصر في المستقبل”.