«رويترز»: انفجار في منشأة نفطية بغينيا يسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل

لقي ما لا يقل عن 8 أشخاص وأصيب 84 آخرون في انفجار بمنشأة نفطية في العاصمة الغينية كوناكري صباح اليوم الإثنين، وفق ما نشرته وكالة رويترز، نقلا عن مصادر أمنية غينية.

وأضاف أن عدد القتلى والمصابين أولي مشيرا إلى التمكن من احتواء الحريق.

وأفاد شاهد من رويترز بأن الانفجار الذي وقع في منصة تخزين وتحميل النفط الرئيسية الوحيدة في غينيا هزّ منطقة كالوم الإدارية في وسط كوناكري مما أدى إلى تحطيم نوافذ العديد من المنازل المجاورة وأجبر المئات على الفرار من المنطقة.

وشوهد حريق ضخم ودخان أسود يتصاعد من على بُعد عدة أميال بينما هرع رجال الإطفاء إلى المنطقة وغادرت العديد من شاحنات الوقود موقع الانفجار سريعا برفقة الجنود والشرطة.