رويترز : انتكاسة لمساعي السعودية والإمارات في اليمن

رويترزضخّت السعودية والإمارات مليارات الدولارات في قتال حركة الحوثي باليمن، لكن الحملة التي شنها التحالف العربي قبل ثلاث سنوات تُواجه مخاطر بعد أن تحوَّل حلفاء محليون للدولتين لقتال بعضهم البعض.شكّل ذلك انتكاسة خطيرة للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الذي لم تتمكن آلاف من ضرباته الجوية

رويترز





ضخّت السعودية والإمارات مليارات الدولارات في قتال حركة الحوثي باليمن، لكن الحملة التي شنها التحالف العربي قبل ثلاث سنوات تُواجه مخاطر بعد أن تحوَّل حلفاء محليون للدولتين لقتال بعضهم البعض.

شكّل ذلك انتكاسة خطيرة للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الذي لم تتمكن آلاف من ضرباته الجوية حتى الآن من تحقيق النصر على مقاتلي الحوثي المتمرسين المُوالين لإيران.

وترى الرياض وحلفاؤها أن النصر في اليمن ضروري إذا أرادوا مواجهة النفوذ الإيراني المتنامي في الشرق الأوسط، وهي أولوية لدى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ويحظى التحالف العربي بقيادة السعودية بدعم من أسلحة ومعلومات مخابراتية أمريكية.

لكن مساعي التحالف واجهت عقبات بسبب احتجاجات مسلحة شنها الأسبوع الماضي مقاتلون في جنوب اليمن، دعمتهم الإمارات، ضد قوات الحكومة المعترف بها دوليا بعد أن كان الطرفان في صف واحد.

يأتي ذلك في وقت واجه فيه التحالف صعوبات أخرى إذ دعم على عجل الرئيس السابق علي عبد الله صالح في أواخر العام الماضي مع أول بادرة أشارت لإنهاء دعمه للحوثيين لكنه قتل على أيديهم.

ومنذ ذلك الحين لم تظهر أي إشارة على أن هناك استراتيجية جديدة لإنهاء الحرب في اليمن، كما بدا أن جهود السعودية لمجابهة إيران في مناطق أخرى بما في ذلك بسوريا تفقد زخمها.

وبدا أن العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون في متناول اليمنيين المُوالين للتحالف الذين استعادوا السيطرة على مناطق من أيدي الحوثيين بعد أن عانوا هم أيضًا نزاعات داخلية في أواخر العام الماضي.

لكن التحالف لا يزال يواجه عقبات كأداء. ففي جبهة نهم التي تبعد 40 كيلومترًا إلى الشرق من صنعاء تظهر أنوار العاصمة ليلًا على مدى البصر لكن الجبال التي تفصل الموقّعين مليئة بالقناصة والألغام.

وقال اللواء ركن ناصر الذيباني في الجيش اليمني، بعد جولة قام بها في الآونة الأخيرة بالمنطقة، إن المصاعب الجغرافية تستغرق وقتًا للتغلب عليها إذ إنها تصعب وصول الإمدادات وتطيل أمد عمليات الإخلاء.

ويمكن للاحتجاجات المسلحة التي شنها انفصاليون جنوبيون في اليمن تدعمهم الإمارات ضد القوات المُوالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليًّا المدعومة من السعودية- أن تعقد جهود طرد الحوثيين من صنعاء.

لكن خبراء يقولون إن السعودية والإمارات بحاجة لإعادة النظر في الأمر، إذا استمرت النزاعات بين حلفائهما على الأرض.

وقال آدم بارون، من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: ”الكثير من القوى الأساسية اعتقدت أن بإمكانها فحسب تنحية المظالم السياسية لدى حلفائها والتركيز على قتال الحوثيين، فيما كل الأمور الأخرى ستحل نفسها“.

وتابع: ”هذا يظهر حماقة هذا التفكير.. دون حل سياسي واسع النطاق ستنمو للصراع اليمني دائمًا أطراف جديدة“.

ومع توقف محادثات السلام التي توسطت فيها الأمم المتحدة منذ أكثر من عام، لا يزال الحوثيون والحكومة المدعومة من التحالف يأملان في أن يتمكنا من الفوز بالقوة العسكرية حتى بعد تفكك تحالفاتهم الداخلية.