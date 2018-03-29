رويترز: الوليد بن طلال يتنازل عن جزء من حصته في توزيعات أرباح المملكة القابضة

متابعاتقالت شركة المملكة القابضة السعودية يوم الخميس إنها اقترحت توزيعات أرباح نقدية قدرها 0.50 ريال للسهم عن العام 2017 .وأضافت الشركة في إفصاح للبورصة إن رئيس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال تنازل عن حصة ربع سنوية قيمتها 299.2 مليون ريال (79.8 مليون دولار) من توزيعات الأرباح.وقال مسؤول با

متابعات

قالت شركة المملكة القابضة السعودية يوم الخميس إنها اقترحت توزيعات أرباح نقدية قدرها 0.50 ريال للسهم عن العام 2017 .

وأضافت الشركة في إفصاح للبورصة إن رئيس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال تنازل عن حصة ربع سنوية قيمتها 299.2 مليون ريال (79.8 مليون دولار) من توزيعات الأرباح.

وقال مسؤول بالشركة لرويترز إن الأمير الوليد سيحصل رغم هذا على حصة قدرها 562.7 مليون ريال من الأرباح السنوية.

وأضاف المسؤول قائلا ”هذا يتسق مع ما حصل عليه على مدى الأعوام السبعة الماضية عندما بدأت الشركة تقديم توزيعات نقدية. ما يتنازل عنه هو 299.2 مليون ريال من حصته من الأرباح الربعية“.

وجرى إطلاق سراح الأمير الوليد، أشهر رجال الأعمال في السعودية، في 27 يناير بعد احتجازه ثلاثة شهور في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة الرياض في إطار حملة على الفساد أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي إنه توصل إلى اتفاق مع الحكومة لإطلاق سراحه، لكنه امتنع عن الكشف عن التفاصيل. وأضاف أنه يتطلع إلى استثمارات تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار.

والأمير الوليد يحظى بمتابعة وثيقة في الأسواق الدولية بالنظر إلى استثماراته في شركات كبرى مثل سيتي جروب ونيوز كورب.

وأعلنت المملكة القابضة في وقت سابق يوم الخميس عن أرباح صافية قدرها 663.6 مليون ريال مقارنة مع خسارة بلغت 350 مليون ريال قبل عام، بفعل زيادة في الدخل من الاستثمارات.

