رويترز: المصريون يشتكون من ضعف خدمات الجيل الرابع

خالد بدر الدينيشكو مصريون من سوء خدمات المحمول ويقولون إنهم لا يشعرون بأي تحسن في سرعات الإنترنت رغم كل الوعود بجودة عالية وسرعة فائقة بعد حوالى 3 شهور من بدء شركات المحمول في مصر تقديم خدمات الجيل الرابع وسط حملة دعائية ضخمة.وذكرت وكالة رويترز إن 4 شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون م

خالد بدر الدين

يشكو مصريون من سوء خدمات المحمول ويقولون إنهم لا يشعرون بأي تحسن في سرعات الإنترنت رغم كل الوعود بجودة عالية وسرعة فائقة بعد حوالى 3 شهور من بدء شركات المحمول في مصر تقديم خدمات الجيل الرابع وسط حملة دعائية ضخمة.

وذكرت وكالة رويترز إن 4 شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر التابعة لفودافون البريطانية وأورنج مصر التابعة لأورنج الفرنسية واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية والمصرية للاتصالات الحكومية تعمل في مصر وبدأت فى تقديم خدمات الجيل الرابع في أواخر سبتمبر الماضى.

وتتركز شكوى المصريين على انقطاع الاتصال خلال المكالمات وبطء سرعة الإنترنت رغم وعود شركات المحمول بتوفير سرعات إنترنت هائلة لمن ينضم لخدمات الجيل الرابع بعد أن باعت الحكومة رخص الجيل الرابع في إطار خطة طال انتظارها لإصلاح قطاع الاتصالات وجمع عملة صعبة لتدعيم مواردها المالية.

وتأتي الشكاوى من ضعف خدمات الجيل الرابع في وقت رفعت فيه شركات المحمول في مصر أسعار بطاقات شحن المحمول بحوالى 36 % في سبتمبر الماضى مع زيادة تكاليف التشغيل.

وترى بعض الشركات العاملة في البلاد أن عدم شعور المواطنين بتحسن في سرعات الإنترنت يرجع إلى أن خدمات الجيل الثالث في البلاد كانت جيدة بالفعل وأن التطبيقات التي كان العملاء يستخدمونها في الجيل الثالث هي نفسها المستخدمة في أجهزتهم عند التحول إلى خدمات الجيل الرابع.

ويقول محمود صلاح وهو صاحب مشروع خاص في العقد الثالث من عمره إن شبكات المحمول سيئة جدا و كثيرا ما تنقطع المكالمة أثناء الحديث في الهاتف و لا توجد أي فروق بين سرعة الجيل الثالث والجيل الرابع للمحمول.

ويقول أنه لا يصدق أغلب عروض الشركات كما أن خدمة العملاء غير محترفة ولا تستطيع حل بعض المشكلات وأن أهم حاجة عند هذه الشركات أنه عندما يشتكي العميل تقول له في النهاية ‘إحنا في خدمتك‘. لأ.. هم في خدمة أنفسهم وليسوا في خدمة العملاء.

ولكن خالد حجازى الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر يدحض شكاوى المستهلكين قائلا أنه لا فرق بين الجيل الثالث والرابع إلا فيما يتعلق بسرعة نقل البيانات وأن سرعة الجيل الثالث كانت جيدة وأن تكنولوجيا الجيل الرابع هي عبارة عن سرعات أعلى ولكن بنفس التطبيقات الخاصة بالجيل الثالث للمحمول .

ويبلغ عدد خطوط المحمول المفعلة التي يملكها المصريون حوالى 100.31 مليون خط وبلغت نسبة انتشار المحمول 111.6 % حتى يونيو الماضى وفقا لإحصائيات وزارة الاتصالات.

وتقول دارين محمود وهي باحثة بأحد مراكز الأبحاث الاقتصادية أنها كثيرا ما تستخدم شبكات الإنترنت سواء من خلال الهاتف المحمول أو الإنترنت المنزلي ولا ترى أي تغيير على الإطلاق في سرعة المحمول بعد إطلاق الجيل الرابع وأن السرعات كما هي ولا يوجد أى تحسن و لا مقارنة بين سرعات الإنترنت فى مصر والسرعات المرتفعة خارجها.

ومن بين الوعود البراقة التي أطلقتها الشركات في حملاتها الإعلانية تعبيرات مثل سرعة الجيل الرابع أعلى بكتير و سرعة الداتا أصبحت مذهلة و أسرع ما يمكن وأسهل ما يمكن و تخيل بكرة و سريع أوي الجيل الرابع ده!

** شكاوى مستمرة



وتقول ماجدة خير الله وهي مديرة تنفيذية بإحدى الشركات :أنا مشتركة في أعلى باقة للإنترنت ورغم ذلك السرعة والخدمة سيئة جدا ولو النت فصل بسبب أي عطل بننتظر لفترة حتى يتم الإصلاح .

وقال أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون مصر إن خدمة الجيل الرابع مرتبطة بعدة عوامل مثل الترددات وشريحة المحمول والهاتف الذكي الذي يستقبل الخدمة وأن توافر تلك الشروط يتيح للعميل الحصول على سرعات أعلى بكثير بتقنية نقل البيانات التي توفرها خدمات الجيل الرابع.

وأكد عصام أن الخدمة موجودة ومتوفرة وتقدم سرعات أعلى بكثير من تقنية الجيل الثالث للمحمول ويتوقف الأمر على التطبيقات التي يستخدمها العميل وأنه لا يوجد فرق خرافي بين تقنية الجيل الثالث والرابع مثل ما حدث عند الانتقال من الجيل الثاني إلى الجيل الثالث للمحمول والذى أحدث ثورة في مجال التطبيقات.

لكن أحمد عادل محلل قطاع الاتصالات في بلتون المالية يرى أن خدمات الجيل الرابع للمحمول غير متوفرة في كل محافظات مصر ولا يعتقد أن الخدمات تغطي أكثر من 20 إلى 30 % من الأماكن ذات التعداد السكاني الكبير و من المفترض أن تغطي خدمات الجيل الرابع كل محافظات مصر خلال خمس سنوات.

وقد أبلغ مصدران في جهاز تنظيم الاتصالات المصري رويترز في مطلع هذا الشهر أن شركات المحمول العاملة في البلاد طلبت رسميا الحصول على ترددات جديدة لخدمات الجيل الرابع ومنها فودافون تقدمت بطلب للحصول على ترددات جديدة للجيل الرابع.

كانت شركات أورنج مصر وفوادفون مصر واتصالات مصر رفضت في البداية تراخيص الجيل الرابع عند بداية طرحها العام الماضي قائلة إن كميات الترددات في العرض ليست كافية قبل أن توافق فيما بعد لتحصل أورنج على ترددات حجمها 10 ميجاهرتز وكذلك اتصالات مصر فيما حصلت فودافون على ترددات حجمها 5 ميجاهرتز.

وبنبرة استياء قال محمد عبد الرحمن وهو تاجر شاب أن مفيش حد بيراقب ولا بيساعد على حل أي مشكلة سواء في سرعة الإنترنت أو حتى الانقطاع المتكرر للاتصالات .

وقال مسؤول في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرويترز في اتصال هاتفي يوم الأربعاء طالبا عدم نشر اسمه إن هناك قياسات لجودة مستوى خدمة المحمول التي تقدمها الشركات خلال الشهر الحالي وسيتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني للجهاز في يناير المقبل أمام كل عملاء المحمول.