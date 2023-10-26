رويترز: المركزى التركى يرفع الفائدة بـ 500 نقطة أساس إلى 35%

أعلنت لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزي التركى خلال اجتماعها اليوم رفع أسعار الفائدة إلى 35.00%، وهو ما توقعه الخبراء، وذلك بعد أن كانت الفائدة عند 30.00%، أي تم رفعها بـ 500 نقطة أساس، وفقا لوكالة رويترز.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سابقًا ضرورة تبني “سياسة نقدية متشددة” لاحتواء التضخم، وهو تحول واضح في موقفه الذي كان يدعم بقوة تكاليف الاقتراض المنخفضة.

وأعلن خلال الكشف عن تفاصيل البرنامج الاقتصادي للمدى المتوسط الذي أعدته حكومته للفترة القادمة: “سنعمل على تقليل معدل التضخم إلى الأرقام الفردية بفضل تشديد السياسة النقدية”.

قام الرئيس التركي بتجديد فريقه الاقتصادي بعد انتخابه بفترة قصيرة، حيث عين محمد شيمشك، وزيرًا للمالية، وحفيظة أركان، التي كانت تعمل في مجموعة جولدمان ساكس، محافظة للبنك المركزي.

وعلى الرغم من رفع أسعار الفائدة في الشهور الأخيرة، فإن بيانات التضخم تظهر استمرار الارتفاع. حيث ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 61.53 % في سبتمبر، وهو ما يقل قليلا عن المتوقع ومرتفعا للشهر الثالث على التوالي نتيجة زيادة الضرائب وانخفاض سعر الليرة في الآونة الأخيرة.