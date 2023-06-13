رويترز: المالية المصرية تدعو بنوك استثمار للحصول على دور استشاري لبيع حصتها ببنك الإسكندرية

دعت وزارة المالية المصرية بنوك استثمار لتقديم عروض للحصول على دور استشاري في بيع حصتها البالغة 20% في بنك الإسكندرية التابع لمجموعة إنتيسا سان باولو الإيطالية.

ووفقا لوكالة “رويترز” لم ترد وزارة المالية ولا إنتيسا سان باولو حتى الآن على طلبات بالبريد الإلكتروني للتعقيب. ولم يتسن الاتصال ببنك الإسكندرية للتعليق.

بنك الإسكندرية

وتأتي تلك الخطوة ضمن جهود الحكومة لتعزيز إيرادات البلاد من العملة الأجنبية والحفاظ على استقرار سعر صرف الجنيه وتلبية احتياجات المصانع والشركات من العملات الأجنبية لاستيراد المواد الخام.

وأعدت الحكومة المصرية قائمة تضم أكثر من 32 شركة وبنكا لبيع حصص منها سواء لمستثمرين استراتيجيين أو عبر الطرح في البورصة.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت سابق، إن الحكومة تعمل على جمع نحو ملياري دولار قبل نهاية يونيو الجاري من بيع حصص في شركات تملكها.