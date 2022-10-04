رويترز: العجز التجاري فى تركيا يتجاوز 10 مليارات دولار في سبتمبر

أعلنت وزارة التجارة التركية اليوم الثلاثاء إن العجز التجاري للبلاد قفز بنسبة 298 %على أساس سنوي في سبتمبر إلى 10.384 مليار دولار، إذ يواصل ارتفاع تكاليف واردات الطاقة التسبب في تزايد العجز، بحسب وكالة رويترز.

وأظهرت البيانات أن الصادرات نمت بنسبة 9.2 % إلى 22.62 مليار دولار في سبتمبر، فيما قفزت الواردات بنسبة 41.5 % إلى 33 مليار دولار.

وقال وزير التجارة محمد موش في كلمة أدلى بها إن واردات الطاقة شكلت نحو ثلث إجمالي الواردات في الأشهر التسعة الأولى من العام.

وأظهرت بيانات رسمية أمس الاثنين أن التضخم السنوي التركي قفز إلى ذروة جديدة تمثل أعلى مستوى في 24 عاما عند 83.45 % في سبتمبر، ليأتي أقل من التوقعات، بعد أن فاجأ البنك المركزي الأسواق بخفض أسعار الفائدة مرتين في الشهرين الماضيين رغم ارتفاع الأسعار.

وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 3.08 % على أساس شهري، مقارنة مع توقعات استطلاع لرويترز عند 3.8 %.

وعلى أساس سنوي، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 84.63 %. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 4.78 % على أساس شهري في سبتمبر، مسجلا ارتفاعا سنويا 151.50%.