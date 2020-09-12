«رويترز»: الصين تعارض بيع «Tik Tok» إجباريا حتى لا تبدو في موقف المغلوب على أمره

لجأ تطبيق «Tik Tok» إلى القضاء ردا على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تعارض بكين بيع شركة بايت دانس الصينية مالكة تطبيق Tik Tok لأنشطته في الولايات المتحدة بشكل إجبارى، وسيكون من الأفضل لديها وقف تطبيق المقاطع المصورة القصيرة نهائيا في الولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز.

وتجري بايت دانس محادثات لبيع أنشطة تطبيق Tik Tok في الولايات المتحدة لمشترين محتملين بينهم مايكروسوفت وأوراكل منذ أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي بحظر الخدمة في حالة عدم بيعها.

وأعطى ترامب بايت دانس مهلة حتى منتصف سبتمبر لإتمام صفة بيع تطبيق Tik Tok.

وقالت مصادر لرويترز إن المسؤولين الصينيين يرون أن بيع تطبيق Tik Tok إجباريا سيجعل كلا من بايت دانس والصين تبدوان في موقف المغلوب على أمره في مواجهة ضغوط واشنطن.

وقالت بايت دانس في بيان لرويترز إن الحكومة الصينية لم تخطرها أبدا بأنها يتعين عليها وقف تطبيق Tik Tok في الولايات المتحدة أو في أي سوق أخرى.

وقال اثنان من المصادر إن الصين تعتزم استخدام مراجعات أجرتها لقائمة صادرات التكنولوجيا في 28 أغسطس لتأجيل أي صفقة توصلت إليها بايت دانس لبيع تطبيق Tik Tok إذا كانت قد توصلت لصفقة بالفعل.

ولم يرد مكتب معلومات مجلس الدولة ووزارتا الخارجية والتجارة بالصين على طلبات للتعقيب أرسلت خارج أوقات العمل الرسمية.

لجأ تطبيق «Tik Tok» إلى القضاء ردا على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

يشار إلى أن تطبيق Tik Tok الشهير لجأ إلى القضاء ردا على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب قرارها حظر التطبيق الشهير لمقاطع الفيديو القصيرة في الولايات المتحدة.

ووصف تطبيق Tik Tok القرار بأنه يهدف إلى تأجيج الخطاب المعادي للصين تزامنا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي يأمل ترامب الفوز بها.

وأكد تطبيق Tik Tok أنه اتخذ الإجراءات الضرورية اللازمة لحماية خصوصية وأمن وبيانات المستخدمين الأمريكيين رافضا الاتهامات الأمريكية بكونه يشكل تهديدا للأمن القومي.

ورفع تطبيق Tik Tok للمقاطع المصورة القصيرة دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب أمره التنفيذي بحظر تعاملاته في الولايات المتحدة ووصفه بأنه حيلة لإشعال الخطاب المعادي للصين مع سعيه للفوز بفترة جديدة.

ورفض تطبيق Tik Tok وشركته الأم بايت دانس ما وصفاه بموقف البيت الأبيض الذي يمثل تهديدا للأمن القومي وقالا إنهما اتخذا “تدابير استثنائية لحماية خصوصية وأمن المستخدمين الأمريكيين لبيانات تيك توك”.

ووصفا أيضا دعوة ترامب في أمره التنفيذي الصادر في السادس من أغسطس بحظرتطبيق Tik Tok بوصفها وسيلة لتعزيز “حملته الأوسع للخطاب المعادي للصين” قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية في الثالث من نوفمبرالتي يسعى فيها للفوز بفترة ثانية.

وقال تطبيق Tik Tok في تدوينة “لا نعتبر مقاضاة الحكومة الأمريكية أمرا هينا.. ولكن لا يوجد أمامنا خيار.. بسبب الأمر التنفيذي الذي يهدد بفرض حظر على عملياتنا بالولايات المتحدة”. وأحال البيت الأبيض طلبا للتعليق إلى وزارة العدل الأمريكي التي امتنعت عن التعقيب.