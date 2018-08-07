رويترز: الصندوق السيادي السعودي يشترى أقل من 5% في تسلا

رويترزقال مصدر مطلع اليوم الثلاثاء، إن صندوق الثروة السيادي السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، اشترى حصة أقلية في تسلا أقل بقليل من خمسة بالمئة.ولم يرد الصندوق حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق في حين أحجمت تسلا عن الإدلاء بتعقيب، وطلب المصدر عدم نشر اسمه لأن شراء الحصة غير علني.صندوق ا

رويترز

قال مصدر مطلع اليوم الثلاثاء، إن صندوق الثروة السيادي السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، اشترى حصة أقلية في تسلا أقل بقليل من خمسة بالمئة.

ولم يرد الصندوق حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق في حين أحجمت تسلا عن الإدلاء بتعقيب، وطلب المصدر عدم نشر اسمه لأن شراء الحصة غير علني.

صندوق الاستثمارات العامة من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بأصول حجمها 250 مليار دولار وله حصة أيضا في أوبر حيث يعتبر التكنولوجيا قطاع استثمار رئيسيا.

كانت فايننشال تايمز نشرت نبأ شراء الحصة في وقت سابق يوم الثلاثاء.