رويترز: الصندوق السيادي السعودي يستحوذ على 10% في شركة مطار هيثرو بلندن

قالت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء إن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادى السعودى) دخل اتفاقا مع شركة فيروفيال للاستحواذ على حصة 10 % من شركة توبكو، الشركة القابضة لمطار هيثرو، بحسب وكالة رويترز.

وفى الشهر الماضى، خسر مطار هيثرو في لندن وثلاث من شركات الطيران الكبرى، الجزء الأكبر من الطعن الذي تقدموا به على أمر صادر عن هيئة تنظيم الطيران في بريطانيا، بشأن خفض رسوم شركات الطيران بنحو 20% لكل راكب في العام المقبل.

ونقلت وكالة “بلومبرج” عن هيئة المنافسة والأسواق، المعنية بمكافحة الاحتكار في بريطانيا، قولها إن قرار هيئة الطيران المدني بتخفيض الرسوم المفروضة على شركات الطيران التي تستخدم المطار، “ليس خطأ فيما يتعلق بمعظم المسائل”.

ومع ذلك، طلبت هيئة المنافسة والأسواق من هيئة الطيران المدني، إعادة النظر في ثلاثة أجزاء من قرار التسعير الخاص بها، بدون تحديد ماهيتها.