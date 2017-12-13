رويترز: الشرطة تلقي القبض على 3 من مؤيدي أحمد شفيق

رويترز قالت مصادر أمنية وأعضاء في حزب سياسي، اليوم، إن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على 3 من مؤيدي رئيس الوزراء السابق والمرشح الرئاسي المحتمل أحمد شفيق. وينتمي الثلاثة المقبوض عليهم إلى حزب الحركة الوطنية الذي أسسه ويرأسه شفيق. وقال مصدران أمنيان مطلعان على المسألة، طلبا عدم ذكر اسميهما، إن الر

رويترز



قالت مصادر أمنية وأعضاء في حزب سياسي، اليوم، إن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على 3 من مؤيدي رئيس الوزراء السابق والمرشح الرئاسي المحتمل أحمد شفيق.

وينتمي الثلاثة المقبوض عليهم إلى حزب الحركة الوطنية الذي أسسه ويرأسه شفيق.

وقال مصدران أمنيان مطلعان على المسألة، طلبا عدم ذكر اسميهما، إن الرجال الثلاثة متهمون بنشر معلومات كاذبة تضر بالأمن القومي.

ولم يتسن لرويتز الحصول على تعليق من وزارة الداخلية بعد عدة محاولات للاتصال بها يوم الأربعاء.

وكان شفيق أعلن الشهر الماضي نيته الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات المتوقعة في الشهور الأولى من العام المقبل، ولم يتم تحديد موعد الانتخابات بعد.

وقال وائل فؤاد إن قوات الأمن ألقت القبض على شقيقه هاني في منزل الأسرة بإحدى ضواحي القاهرة. وأضاف أن شقيقه كان “قريبا جدا” من شفيق.

وقال أيضا إن قوات الأمن دخلت منزل الأسرة في حوالي الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي وفتشت المنزل وصادرت هاتفين محمولين ولم تذكر أسبابا لإلقاء القبض عليه.