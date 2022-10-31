رويترز: السعودية تحقق فائضا فى الميزانية بقيمة 3.73 مليار دولار خلال الربع الثالث

أعلنت وزارة المالية فى السعودية اليوم الإثنين، أن المملكة حققت فائضا في الميزانية بأكثر من 14 مليار ريال (3.73 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الجاري، بحسب وكالة رويترز.

وأضافت الوزارة أن المملكة حققت إيرادات بقيمة أكثر من 301 مليار ريال في نفس الفترة.

وبلغت الإيرادات النفطية ما يزيد عن 229 مليار ريال فيما تجاوزت مصروفات المملكة 287 مليار ريال.

وأظهرت تقديرات حكومية أولية اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية نما بنسبة 8.6% في الربع الثالث مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، مع استفادة أكبر مصدر للنفط الخام في العالم من ارتفاع أسعار الطاقة.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية إن النمو مدفوع بشكل أساسي بزيادة 14.5% في الأنشطة النفطية بينما نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.6%.

وكانت المملكة قد أعلنت في سبتمبر ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني 12.2%، متجاوزا تقديرا أوليا في نهاية يوليو تموز لزيادة 11.8% في ظل ارتفاع أسعار النفط.